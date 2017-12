A General Motors lança aplicativo que paga gasolina e reserva serviços

A General Motors lana aplicativo que paga gasolina e reserva servios

HISTÓRIA

Há 20 anos, nascia a Ford Courier, a picape do Fiesta. Diferentemente do hatch, modelo teve vida curta e apenas uma geração. Ela foi considerada fraca para os serviços de um utilitário.

BOA NOTÍCIA

A pena para quem dirigir bêbado e matar alguém irá subir de 4 para 8 anos. O Projeto de Lei 5568/2013 foi aprovado pela Câmara de Deputados e segue para sanção do presidente Michel Temer.

SEM O JEITINHO

Além de elevar o tempo de prisão, o texto impede que o condutor que seja considerado culpado responda pelo homicídio em liberdade ou troque a pena por pagamento de cestas básicas.

SUPER RECALL

A Fiat convocou na última semana um super recall para o compacto Argo. A medida atinge a quase todos os carros fabricados até aqui. O defeito afeta mais de 21 mil carros.

AIRBAG

A Fiat explica que a cobertura do airbag pode esmagar e romper o chicote elétrico do volante de direção. Caso isso aconteça, o airbag pode ser desativado ou acionado indevidamente.

AGENDAMENTO

O reparo deve ser agendado pelo telefone 0800 707 1000 e leva cerca de uma hora para ser concluído.

PRESO

O ex-executivo da Volkswagen, Oliver Schmidt, do departamento de engenharia da Volkswagen, foi condenado na última semana pelo tribunal norte-americano a sete anos de prisão.

CULPADO

Ele foi considerado culpado por estar envolvido no escândalo conhecido como “dieselgate”, que ocultava um software utilizado para fraudar os limites de emissão de poluentes de carros diesel da marca alemã.

Alivie o peso do seu porta-chaves e conduza o carro com o menor número de chaves possível. Muito peso no chaveiro danifica e atrapalha a ignição

FELIZ DA VIDA



O gerente de novos da Distrive, Giovane Clemente, anda feliz da vida com a chegada do novo VW Polo. “Não vendemos mais porque a fábrica não tem carros para entregar”, disse ele. Giovane explica que o lançamento do Polo é apenas o começo para a retomada da Volkswagen em 2018. “Muitas outras novidades devem acontecer no ano que vem, como, por exemplo, a chegada do VW Virtus, dia 31, em Uberaba”, comemorou.

BOAS FESTAS!



José Arlênio Venezziano, presidente do Sindicato da Indústria Mecânica de Uberaba (Simu), juntamente com todos os seus associados, envia votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo a toda população uberabense. Ele lembra ainda aos motoristas que forem viajar, que não se esqueçam de fazer o checape do seu veículo antes de pegar a estrada.

ENTRE AS 3 MELHORES



A San Marco/Jeep é a terceira melhor revenda da Jeep no ranking nacional de concessionárias em DPI (Dealer Performance Index). O DPI é um índice que mede o desempenho de uma loja sob critérios que balizam e avaliam o negócio. Entre estes critérios estão: limite de crédito, CSI de vendas e pós-vendas, infraestrutura, market share, entre outros. A revenda, comandada pelo empresário Paulo Marcos Guimarães (foto acima), obteve 56 pontos e ficou atrás somente da Valence Jeep de Belo Horizonte (64 pontos) e Atri/Jeep de Ribeirão Preto (58 pontos). No total foram pesquisadas 184 revendas Jeep Brasil.

ESGOTOU

A Ford iniciou na semana passada um regime de pré-venda para a picape Amarok com motor 3.0 V6 turbodiesel. No site oficial de lançamento, a montadora disse que o estoque inicial de 450 unidades foi todo vendido e que, por enquanto, não há previsão para oferta de um novo lote.

SUCESSO

Em dois dias, todos os exemplares foram comercializados ao preço de R$ 187.710, em uma configuração especial de lançamento com rodas de liga-leve de 19 polegadas e carroceria sempre na cor branca.

APLICATIVO

A General Motors está lançando um novo aplicativo para pagar gasolina e outros produtos pela central multimídia do carro. Além do combustível, o Marketplace permitirá que os motoristas agendem serviços nas revendas e realizem transações do dia a dia, como comprar um café ou reservar uma mesa em um restaurante.

GRÁTIS

A fabricante já está disponibilizando o app nos modelos 2017 e 2018 equipados com o novo sistema MyLink da GM. Para utilizar a nova tecnologia, os proprietários não precisam ter um plano de dados, mas devem autorizar a atualização no sistema multimídia.

TEM CADA UMA

A Ford dos Estados Unidos está processando o ator e lutador John Cena. O motivo é que o astro vendeu seu Ford GT 2017, contrariando uma cláusula do contrato de compra do modelo. A Ford está pedindo US$ 500 mil de indenização.

PEÇAS DE MUSEU

A montadora pede que os primeiros proprietários fiquem ao menos dois anos com o modelo em suas garagens. Tudo porque ela quer que os primeiros donos do GT sejam cuidadosos e usem seus carros, sem transformá-los em peças de museu com poucos quilômetros rodados.

Se seu carro vai ficar guardado na garagem mais de 30 dias, encha o tanque de combustível, desligue a bateria. Lave e encere o carro, para proteger a lataria