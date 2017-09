Urubu Mobile: aplicativo que evita acidentes no trânsito

Urubu Mobile: aplicativo que evita acidentes no trnsito

Uma unidade com placa verde do Kia Rio, modelo na carroceria hatch, que será lançado no primeiro trimestre de 2018 no Brasil, circula sem camuflagem pelas ruas do Rio de Janeiro, com parada obrigatória em cenários que se destacam na paisagem da capital fluminense. A importadora está produzindo o material de divulgação da quarta geração do Kia Rio, tendo a Cidade Maravilhosa como pano de fundo. O lançamento do Kia Rio apenas em 2018 tem motivo: em 31 de dezembro chegará ao fim o Inovar Auto, que determina o limite de 4.800 automóveis por ano para marcas sem fábrica no Brasil, pagando a alíquota normal de 35%.

O fundador do Automóvel Clube foi, também, o primeiro a trazer um veículo a combustão e pneus de borracha ao Brasil, um Peugeot Type de 3,5 HP, em meados de 1891. Com essas conquistas, ele foi além do precursor da aviação no mundo e do automobilismo brasileiro, o primeiro piloto brasileiro participando, em 1894, de provas na França.

Evitar acidentes e desenvolver políticas públicas no trânsito já é possível por meio de um aplicativo. Lançado há três anos e baixado por mais de 22 mil usuários, o “Urubu Mobile” é um app colaborativo, que conta com a ajuda dos usuários para mapear e conter o atropelamento de animais silvestres em rodovias do Brasil. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, mais de um milhão de animais são atropelados por dia. Em três anos, mais de 70 mil registros em estradas brasileiras foram realizados pelos usuários do app.

Retorno Em seu retorno ao mercado automotivo brasileiro, a Puma lançará dez unidades exclusivas do GT Lumimari, com cores internas e externas personalizadas. O modelo custa R$150 mil, que podem ser pagos em 15 parcelas de R$10 mil. A fabricante ainda não anunciou quando e como será realizada a seleção de compradores, mas os interessados já podem entrar em contato com a fabricante, através de sua página no Facebook, para tirar possíveis dúvidas. Com carroceria reforçada em fibra de vidro com aplicações de fibra de carbono, o veículo terá motor transversal flexível de quatro cilindros na traseira, com 180 cv e torque de 25 mkgf a 2.800 rpm. A suspensão será tipo duplo A com amortecedores e molas a 52º.