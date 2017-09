G70 chega para brigar com as famosas máquinas alemãs

G70 chega para brigar com as famosas mquinas alems

O carro acima é o estreante Genesis G70. Fabricado pela Hyundai, o sedã foi lançado em Frankfurt, justamente para brigar com os consagrados sedãs alemães — BMW Série 3, Mercedes-Benz Classe C e Audi A4. O visual é o ponto alto do três volumes coreano. Uma coisa interessante a observar é como o carro nas fotos parece ser maior do que realmente é. O Genesis G70 será capaz de chegar aos 100 quilômetros por hora em 4,7 segundos, com máxima de 270 km/h.

VOCÊ ACREDITA? – Uma empresa francesa, a Next Alim, pesquisa o uso de insetos para a produção de óleo biodiesel para a indústria automotiva mundial. Serão investidos cerca de 37 milhões de reais.

É VERDADE! – Larvas de moscas serão criadas e nutridas com resíduos alimentares em laboratórios e farão o trabalho de bioconversão, gerando energia e óleo que podem se transformar em combustível.

VIDROS – Cuidado com o uso do ar-condicionado. Principalmente no verão, deixar o carro exposto ao sol sob altas temperaturas pode levar o habitáculo a superar os 50ºC. Se isso acontecer, não direcione o ar-condicionado para o vidro, a fim de evitar choque térmico e rachaduras.

NOVA VERSÃO – A Fiat Toro ganhou a versão Blackjack sem cromados externos e nada que possa brilhar, porque tudo é pintado com tinta preta. As rodas são pretas e há uma faixa fosca no capô, também na cor escura.

PREÇO – A Blackjack é equipada com motor 2.4 de 186 cavalos. O câmbio é automático de nove marchas e o preço sugerido é de 112 mil e 990 reais.