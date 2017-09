MERCEDES LEVA PICAPE PARA FRANKFURT

O Salão de Frankfurt continua mostrando uma enxurrada de novidades para todos os mercados do Planeta. Uma delas, a Classe X (foto acima), a primeira picape média de uma marca premium, será lançada na Europa, em novembro. Os preços começam em 37.294 euros, cerca de R$138.370, em conversão simples. A estreia na América do Sul está prevista para o início de 2019.

Oficialmente, a Ford informa que o Mustang GT será vendido no Brasil. Ele terá um propulsor parrudo 5.0, V8 de 450 CV, associado ao novo câmbio de dez marchas da Ford. Com esse conjunto, o carro pode ir de zero a 100 km/h em menos de quatro segundos, conforme a fabricante. Por aqui, a pré-venda do modelo terá início em novembro, com as primeiras entregas apenas no começo de 2018. Preço e pacotes de equipamentos ainda não foram divulgados.

CRESCIMENTO – Presidente da VW aposta em crescimento no segmento de SUVs e já traça estratégia. Segundo David Powels, “nos próximos cinco anos, a participação do segmento de SUVs no Brasil será mais de 30%, talvez 35%. A Volkswagen vai fazer parte desse processo”, diz ele.

ATENÇÃO – Antes de correr para uma loja de acessórios, dois conselhos são fundamentais: rodas fora da especificação poderão dar problemas na suspensão, na estabilidade, no conforto e na garantia do seu carro.

REFORÇO – Falando em Onix, a GM confirma a abertura de um terceiro turno em Gravataí (RS) para dar conta das vendas aquecidas dos modelos Onix e Prisma. Os dois compactos têm registrado procura não apenas no mercado nacional, mas também em outros países da América do Sul.

NA MORAL – Como acontece em Uberaba, o Chevrolet Onix não sofre a menor ameaça à sua liderança de vendas no Brasil. Ele se distancia cada vez mais de seus concorrentes. Em agosto, vendeu quase o dobro do segundo colocado: o Onix conseguiu vender 18.516 unidades e o HB20, 10.317.

CONECTADOS – O Brasil é um dos países mais conectados do mundo. Nada menos do que 95% dos compradores de carros têm hábitos de compra digital. Eles gastam dez horas pesquisando na internet e fazem 300 consultas antes de decidir pela compra.

O carro do futuro será mesmo autônomo e elétrico. As indicações são todas dos veículos que estão sendo expostos no Salão de Frankfurt 2017 (Alemanha), como o Audi Elaine (foto acima). Ele é um modelo autônomo, capaz de rodar até

NA BANGUELA – Pode andar na banguela? Não pode. Andar na “banguela”, além de ser infração leve, sujeita à multa, é uma imprudência que pode custar a vida. Na banguela, o carro fica totalmente livre.

LOCADORAS – A participação das locadoras no volume total das vendas de carros no Brasil realizadas de janeiro a agosto deste ano atingiu 13,5%. Este índice supera em 2,6 pontos percentuais a fatia total registrada no setor no mesmo período do ano passado, segundo o “Automotive Business”.

NÚMEROS – Entre janeiro e agosto deste ano, as locadoras compraram 185,3 mil veículos, volume que representa 85% do que foi realizado em todo o ano passado. A tendência é de que esse total aumente e supere os emplacamentos pelas locadoras em 2016, que foram de 217,8 mil veículos.

TECNOLOGIA – O Japão será o primeiro país no mundo a colocar em seus carros o retrovisor digital que utiliza câmeras e vídeos, no lugar do espelho. A união das imagens de três câmeras vai eliminar completamente os pontos cegos e melhorar a aerodinâmica do carro.