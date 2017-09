MOTOS – A venda de motos em agosto atingiu 76,3 mil unidades, registrando alta de 8,5% sobre julho. A média diária de emplacamentos, no entanto, manteve-se em 3,3 mil unidades, pelo segundo mês seguido, depois de uma série de quatro meses com média de 3,6 mil motos/dia.

O PIOR DE TODOS – No acumulado do ano foram licenciadas 573,9 mil unidades, 18,8% abaixo do mesmo período no ano passado. Esse total leva a acreditar que 2017 será o pior pe-

ríodo para as motos dos últimos 14 anos.

RENOVADO – O Honda Fit renovado chega neste mês, com preços a partir de R$58.700. Segundo a montadora, a nova linha terá Controle Eletrônico de Estabilidade de série, mas a mudança visual será pequena.

UMA EXPOSIÇÃO DE PERDER O FÔLEGO

O Grand Basel vai reunir neste mês, na Suíça, valiosos carros icônicos do passado, presente e futuro. Um evento que contextualiza o carro no mundo cultural do design, da arquitetura e da arte. Para se ter ideia do nível do evento, basta dizer que Giorgetto Giugiaro, conhecido como o designer de carros do século, vai expor o seu lendário Chevrolet Corvair Testudo de 1963 (foto acima).

Em segundo lugar, com alta de 8,5%, ficou a picape Ford F-Series (foto acima), com saldo de 519.583 carros vendidos em todos os mercados do mundo. O pódio fica completo com o Volkswagen Golf, que somou 443.011 unidades vendidas (queda de 10,4%). Principal rival do Toyota Corolla, o Honda Civic amarga a quarta colocação no ranking, com 393.731 carros comercializados no período.