Shumacher vai ganhar museu em Hürth, na Alemanha

Cruze Sport6 chega à linha 2018

A versão hatch do Chevrolet Cruze Sport6 está chegando à linha 2018. Como na versão sedã, ele agora conta com ajuste de altura dos faróis também para a versão de entrada e repetidor de seta nos retrovisores externos, outro destaque do Sport6. O Cruze Sport6 2018 já está à venda nas concessionárias da marca nas versões LT, por R$ 91.980 e LTZ, que vai de R$ 103.990 a R$ 113.990.

IMPRESSIONANTE - Vendendo 17,7 milhões de veículos no ano fiscal de 2016-2017, a Índia se transformou no maior vendedor de duas rodas com motor a combustão no planeta. Pela primeira vez ela passou a China que vendeu “só” 16,8 milhões de unidades. Impressionante!





EXPLICAÇÃO - Há alguns anos os chineses contam com uma eficiente rede de transporte público e em suas metrópoles há, inclusive, restrições ao uso de veículos de duas rodas com motor a combustão por conta da poluição e consequente incentivo ao uso de bicicletas e scooters elétricos.

DINDIM - A melhora no poder aquisitivo da população chinesa também está incluída na queda das vendas de motociclos e repete por lá um fenômeno já visto na Europa do final dos anos 1950 com a chegada dos automóveis pequenos e baratos mais confortáveis e com maior status.