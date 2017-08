Crossover acessível

Crossover acessvel

CRETA MENOR - O site Motor.1 publicou na semana passada que a Hyundai prepara um SUV menor que o Creta para os países emergentes e o Brasil pode ser um deles. Com menos de 4 metros de comprimento, ele será vendido primeiramente na Índia e usará a plataforma do i20.

MAIS NOVIDADE - Outra novidade interessante vem da Volkswagen. Com ajuda da Skoda a montadora pretende lançar um carro muito barato também para países emergentes. Os alvos principais da montadora seriam Índia, Brasil e Irã. As projeções são para 2020 a novidade chegar ao Brasil.

CINQUECENTO - O Fiat 500 volta a ser oferecido pelas concessionárias de todo o Brasil. O compacto chega com apenas uma versão, a Cult 1.4 Evo Flex com câmbio manual, por R$ 61.396. Ele segue importado do México e com o design antigo. No México ele ainda não foi atualizado.

SONOLÊNCIA - Um levantamento feito pela Academia Brasileira de Neurologia mostra que 20% dos acidentes de trânsito no Brasil estão associados à sonolência Os horários com mais incidência de acidentes são durante a madrugada e após o almoço quando o sono chega pra valer.

MAIS SONO - Ainda em relação ao sono, o Brasil é o 4º país da América no ranking de mortes do trânsito, com 23,4 falecimentos para cada 100 mil habitantes. Os dados são de 2016, da Organização Mundial da Saúde. Bebida alcoólica e medicamentos são os principais ingredientes desta tragédia

CHUVA - Na chuva, pedestre é prioridade. Pista molhada reduz a capacidade de reação do motorista principalmente se os pneus não estiverem 100%. O pedestre está lá tomando chuva, pulando poça d´água, correndo risco de escorregar e cair. Você está tranquilo dentro do carro

MUDANÇA Á VISTA - Diretor-comercial da F1, Sean Bratches, admitiu que pode levar uma parte maior do calendário da F1 para a Ásia e também para centros urbanos. Ele afirmou também que deseja aumentar o número de circuitos de rua na F1 e quer também somar mais duas corridas na Ásia.

PERIGOSO - Falando em F-1, Bernhard Gobmeier, dirigente da Volkswagen, vê a Fórmula I em um caminho perigoso pelos altos custos. A Volks, que estuda entrar na F1 através da Porsche, não está contente com a situação financeira do certame e pode mudar de ideia, segundo o Carplace

UBERVEL COMPLETA 20 ANOS

Direção da GM/Ubervel reuniu na semana passada todos os colaboradores da empresa para homenagear os funcionários mais antigos da revenda depois de 20 anos de Uberaba. O gerente de seminovos, Roberto Sabino de Freitas, o Serginho, o mais velho dos 14 homenageados, recebeu uma recordação da empresa pelas mãos de Marcelo Jardim. Ele entrou na empresa em setembro de 1997 e também completa 20 anos de Ubervel no mês que vem.

SUV DO GOLF É REVELADO OFICIALMENTE Agora é oficial. Finalmente a Volkswagen entra no segmento dos crossovers mais acessíveis com o T-Roc. Apelidado de SUV do Golf, o utilitário será fabricado em Portugal e na China para os mercados europeus e asiáticos, como um modelo compacto abaixo do Tiguan, na faixa dos 20 mil euros (cerca de R$ 74,6 mil). E começa a ser vendido na Europa em novembro, com o início da pré-venda marcado para setembro, momento em que estará no Salão de Frankfurt (Alemanha). No Brasil ele será concorrente do Honda HR-V e Jeep Renegade.