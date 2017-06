O Mustang finalmente ser vendido de forma oficial pela Ford no Brasil

Flagra. O Mustang finalmente será vendido de forma oficial pela Ford no Brasil. A pré-venda só começa no final do ano, mas o esportivo já roda em testes pelo Brasil. Uma unidade foi fotografada rodando camuflado em Curitiba. Apesar de a carroceria estar toda coberta por adesivos, a silhueta entrega o muscle car da Ford, bem como as placas de São Bernardo do Campo, cidade sede da fabricante. O Mustang que roda no Brasil já é da linha 2018, que sequer foi lançada nos Estados Unidos. Traz visual atualizado e algumas mudanças mecânicas. Será a estreia da transmissão automática de 10 marchas no esportivo.

Recall. A FCA (Fiat-Chrysler) anunciou, nesta quinta-feira (22), um recall envolvendo 88.957 unidades do Jeep Renegade produzido em Goiana (PE). Segundo a fabricante, um defeito no freio de estacionamento elétrico, o popular freio de mão, pode impedir o travamento e a liberação das rodas traseiras do veículo, sob riscos de “acidentes com consequentes danos físicos e/ou materiais a condutor, passageiros e terceiros”. O chamado envolve exemplares dos anos-modelos 2015 a 2017, com código alfanumérico (não sequencial) de chassis entre 988611151GK000279 e 98861115YHK096619. Para resolver a falha, a fabricante efetuará a substituição dos cabos elétricos do freio de estacionamento.

Comemoração. Há 25 anos, começava a história da Honda Automóveis no Brasil. Em 28 de maio de 1992, foi inaugurada a primeira concessionária da marca, a SP-Japan, marcando o início da importação oficial de carros de passeio da empresa japonesa no mercado brasileiro. O primeiro modelo a chegar foi o Accord e, no mesmo ano, veio o Civic. As importações de automóveis haviam sido retomadas dois anos antes. À época, diversas marcas chegavam ao país, como Toyota, Renault e Peugeot-Citroën, e instalaram fábricas aqui. Essas empresas ficaram conhecidas como “newcomers” (novatas, em tradução livre), e vieram para abalar a estrutura do mercado, “roubando” participação de vendas de Chevrolet, Fiat, Ford e VW, as “quatro grandes”.

De volta? A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade um projeto de lei que retoma a obrigatoriedade dos extintores de incêndio em veículos no Brasil. É o primeiro passo para frente do projeto PL 3404/15, do deputado Moses Rodrigues (PPS/CE), que discordou do órgão máximo de trânsito e protocolou, em novembro de 2015, o pedido para reverter a decisão. O equipamento não é exigido desde 2015, quando o Contran afirmou que os carros atuais possuem tecnologia contra incêndio e que o despreparo para o uso poderia causar mais perigo. O projeto deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir para aprovação no plenário da Câmara.

Depois de um pouco de mistério, a Volkswagen confirma oficialmente que vai fabricar a nova geração do VW Polo em São Bernardo do Campo (SP), a partir do segundo semestre. O carro será apresentado no Salão de Frankfurt, na Alemanha, em setembro, e deverá chegar ao Brasil no mês seguinte. O novo VW Polo vai ser o primeiro modelo compacto da marca no país com a arquitetura MQB A0, que será usada em uma nova família de modelos, da qual vai fazer parte um sedã, anunciado pela fabricante. Além disso, é possível que seja feito um SUV compacto e uma picape um pouco maior que a Saveiro para brigar com Fiat Toro e Renault Oroch.

Aventura. Um casal do interior de São Paulo percorreu quase 6 mil quilômetros e conheceu mais de 60 cidades da América do Sul. O escolhido para a grande aventura foi nada menos que um Fusca do ano de 1975, mais conhecido pelos dois como ‘Fusquinha’. O carro se tornou o grande companheiro e o responsável pela primeira viagem do casal ao Uruguai, Argentina e Paraguai. Com o Fusca, os dois percorreram aproximadamente 6 mil quilômetros em 25 dias de viagem. Ao todo, gastaram o equivalente a 500 litros de gasolina.