Dahiatsu planeja retorno ao Brasil depois de 20 anos

Retorno. A Dahiatsu, marca de baixo custo adquirida pela Toyota, planeja fazer seu retorno ao Brasil depois de quase 20 anos afastada do mercado nacional. A marca é uma das mais antigas do Japão e foi incorporada totalmente ao grupo Toyota em 2016, após um acordo de US$ 3 bilhões. A Toyota pretende desenvolver a Daihatsu e torná-la uma marca global, com foco em mercados emergentes. Seus modelos compactos são conhecidos pelo tamanho reduzido e pela economia em consumo de combustível, mas não são carros “pelados” - existem até opções com tração nas 4 rodas.

Nova geração. Depois de ser flagrado algumas vezes rodando pela Europa em testes, parece que a nova geração do Duster vai finalmente sair da toca. Sua apresentação estaria marcada para o dia 22 de junho. Ele continuará sendo o Duster robusto e quadradão que a Renault vende no Brasil, mas ficará bem mais moderno, para conseguir competir com a nova geração de SUVs compactos que está chegando ao mercado. Uma das novidades será a versão com sete lugares que promete fazer sucesso no País. Apesar de ser chamado de uma nova geração, ele terá a mesma plataforma atual, que é usada no Captur.

Sexta geração. A Volkswagen apresentou ontem o novo Polo. A sexta geração do veículo já foi confirmada e será lançada no Brasil ainda neste ano. Na linha de hatches, ele ficará posicionado acima de Gol, Up e Fox e abaixo do Golf. O Polo deixou de ser vendido no mercado brasileiro em 2015 e volta renovado, construído sobre a plataforma MQB, a mesma da última geração do Golf e também do Audi A3 Sedan. Além do Polo, a VW prepara o lançamento de um novo sedã compacto, chamado de Virtus, revelado nos próximos meses. Ele também terá fabricação nacional até o fim do ano e vendas só em 2018.

Distração. Os dias em que os motoristas mandam mensagens enquanto dirigem estão contados, se depender da Apple. A empresa pretende implementar, na versão 11 do sistema operacional iOS, a função chamada “Não Perturbe Enquanto Estou Dirigindo”, que irá detectar se o carro está se movendo ou conectado via Bluetooth ou entrada auxiliar e bloqueará automaticamente notificações de novas mensagens. Será possível configurar uma resposta automática, que avisará que você está dirigindo e não pode responder agora. A tela do iPhone ficará travada e prevenirá que os condutores abram aplicativos enquanto estão ao volante.

Teste de som. Quem já ouviu motor de Lamborghini roncando sabe o quanto a sonoridade é parte integrante das sensações proporcionadas por um superesportivo. Pois a empresa italiana cuida dessa sensação sonora como algo muito importante, uma espécie de patrimônio inalienável. Tanto que ela acaba de abrir uma nova sala de teste acústico, em sua área dedicada ao desenvolvimento de protótipos. O investimento é uma preparação para a chegada do SUV Urus.

Homem de Ferro. O Kona, crossover subcompacto da Hyundai, mal foi anunciado e já recebeu uma versão especial. Batizado de Iron Man Edition, o modelo é 40 milímetros mais largo que o Kona original e tem como principais diferenças a pintura fosca em dois tons, um cinza e um vermelho, para lembrar as cores da roupa criada pela Indústria Stark. Outros detalhes incluem as rodas aro 19 bidirecionais com um detalhe do capacete do Homem de Ferro no cubo, maçanetas retráteis, LEDs com uma nova configuração, retrovisores com uma tampa mais fina e detalhes dourados no capô. O Hyundai Kona Iron Man Edition ficará exposto num espaço da montadora em Seoul, na Coreia do Sul.