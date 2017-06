Equinox chega no Brasil no final do ano

Equinox chega no final do ano

A GM está apresentando oficialmente hoje, no Salão de Buenos Aires, o Equinox (foto ao lado), que será vendido no Brasil no último trimestre do ano. O modelo chegará importado e substituirá o veterano Captiva, que era vendido em versão única de R$ 108 mil. Inédito no Brasil, o Equinox já é bem conhecido dos clientes da marca em outros mercados. Com mais de 2 milhões de unidades vendidas, o modelo é o segundo mais vendido da Chevrolet, atrás apenas do Silverado. No nosso mercado, ficará posicionado entre o Tracker e o Trailblazer.





SEM PREÇOS

O SUV está em sua terceira geração e usa a mesma plataforma do sedã Cruze. Os preços e versões do Equinox no nosso mercado ainda não estão confirmados, mas seu objetivo é disputar mercado com o Honda CR-V, vendido atualmente por R$ 146 mil.