Carros movidos a bateria elétrica serão mais baratos em 2025

Carros movidos a bateria eltrica sero mais baratos em 2025

JE vende motos a partir de R$ 6.900



JE Motos, revenda Suzuki em Uberaba, acaba de receber motos da taiwanesa Kymco, um dos maiores fabricantes de scooter do mundo, sendo top 3 em vendas no exigente mercado europeu, e a Haojue, maior fabricante de motos da China com produção de 3 milhões de motos/ano, sob licença da Suzuki. Segundo Josué Eder, timoneiro da JE, “as expectativas são as melhores possíveis porque devido à grande produção nestes países, as motos chegam por aqui com preços acessíveis e muita tecnologia embarcada”. Tanto as motos Kymco e Haojue têm preços que variam entre R$ 6.900 a R$ 21.000

RECALL - A BMW do Brasil divulgou na última semana, o recall dos modelos X1 sDrive18i, X1 sDrive20i GP, X1 sDrive20i X Line e X1 xDrive25i Sport, fabricados de 2 de setembro de 2016 a 13 de março de 2017. Os proprietários devem agendar junto a uma concessionária da marca a substituição ou não do revestimento do painel dianteiro.

CRESCENDO - O número de financiamentos de carros usados está crescendo no ano. No acumulado dos quatro primeiros meses, o volume de unidades compradas a prazo subiu 5%, com 1.566.560 unidades. BOM MOMENTO - Só para o leitor ter uma ideia, o bom momento do mercado de usados, os financiamentos em abril atingiram 289,8 mil unidades, 2,2 mil a mais do que no mesmo mês do ano passado. ELÉTRICO - Durante o Salão de Paris de 2016, a Mercedes-Benz apresentou o conceito elétrico Generation EQ Concept. Agora ela confirmou que irá produzir o modelo a partir de 2019, e que vai chamá-lo de EQ C.

VOCÊ SABIA? - Em 2025 comprar automóveis movidos a bateria elétrica será mais barato do que adquirir um modelo convencional a gasolina ou a diesel. A afirmação acima foi feita pela Bloomberg New Energy Finance. CAINDO, CAINDO - Ainda segundo a Bloomberg, as baterias representam hoje cerca de metade dos custos de produção destes carros. Até 2030, esses valores devem cair cerca de 77% eliminando de vez os combustíveis fósseis. SEM MOTORISTA – Os carros de condução autônoma devem estar liberados até 2020. Modelos como Volvo XC90, Mercedes-Benz Classe E e Land Rover Discovery já dispõem de funções semiautônomas de condução.



Valeu a pena, e como valeu!!! Washington Luiz Ribeiro (à esquerda), gerente da Fiat San Marco e Marcelo Jardim (à direita), gerente da Ubervel/Chevrolet estão rindo à toa. Depois de muita insistência com suas montadoras por preços mais competitivos e condições mais favoráveis, os dois, cada um no seu quadrado, montaram stands na ExpoZebu 2017. O resultado foi um espetáculo. Nunca se vendeu tanta picape Toro e tanta camionete S-10 dentro de um único mês. Valeu a pena, e como valeu!

AUTÔNOMO? O parlamento da Alemanha aprovou no último mês uma regulamentação que autoriza testes com veículos autônomos em seu território. A partir de agora, um carro que se dirige sozinho estará apto a andar por vias alemãs, desde que sempre haja alguém sentado no banco do motorista para assumir o controle caso haja alguma falha de operação. CAIXA PRETA - Além disso, estes carros autônomos terão de ter caixas pretas capazes de registrar todos os dados do trajeto. O Governo quer se precaver contra futuras ações caso os carros comecem a dar problemas.