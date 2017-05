Chevrolet Prisma 2018 está a caminho das concessionárias

Frase de Caminhão

“O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas, sim, por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.”



Em 1900, os carros eram movidos por motores de combustão interna, eletricidade e vapor. Táxis elétricos dominaram as grandes cidades dos EUA

AS BOLSAS

Segundo levantamento feito pela empresa Carglass e enviado ao Jornal da Manhã, o item mais roubado/furtado dos carros no Sudeste do Brasil é a bolsa das mulheres, com 14% das incidências.

O ESTEPE

Ainda segundo o levantamento, em segundo lugar aparece o pneu reserva, o estepe, com 12% dos roubos, em terceiro os aparelhos de som com 11% das ocorrências e em quarto e quinto vêm, respectivamente, itens pessoais (10%) e telefones celulares (7%).

TÁ NA HORA

Especialistas do setor comentam a quantidade de promoções que as revendas de Uberaba estão fazendo para a compra do carro 0 km. Mesmo depois dos acontecimentos envolvendo o presidente Temer, o movimento continua firme.

NÃO MUDOU

Pelo menos até aqui, a valorização do carro usado e os descontos das montadoras para o carro novo têm atraído os compradores. Para tentar recuperar o prejuízo do último ano e atrair novos clientes, as concessionárias estão investindo em promoções neste início de 2017.