VW Gol foi a grande sensação nas vendas de maio

VW Gol foi a grande sensao nas vendas de maio

DEPOIS DAS CHUVAS - A dica é jogar uma água no carro depois de tomar uma chuva, pois a chuva ácida pode estragar a cor do veículo. Também não o deixe exposto aos granizos e às fezes de aves.

NOVA ERA - O Fiat Argo está chegando e marca a conclusão de um ciclo de investimentos iniciado em 2010 de R$ 7 bilhões, que instalou uma nova era industrial em Betim. O desenvolvimento do Argo sozinho consumiu mais de R$ 1 bilhão.

NOVO PALIO FIRE - Com a entrada do Argo no mercado, as versões mais caras do Palio com motor 1.4 e 1.6 deixarão de existir. Já a versão 1.0 deverá ser reposicionada, criando uma espécie de novo Palio Fire. Bem mais barato, ele ficará entre o Mobi Easy e o Uno Drive mantendo o motor 1.0 Fire.

CAPRICHADO - A JAC Motors do Brasil anunciou para o dia 3 de julho a data oficial para lançamento do T40, seu mais novo SUV. O modelo virá com dimensões caprichadas, tendo 4,135 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,568 m de altura e 2,49 m de distância entre-eixos.

KIA RIO - Prometido para comercialização há quase 10 anos, quando ainda estava em sua segunda geração, o compacto Kia Rio finalmente deve ser lançado no Brasil. O novo Kia Rio só deve ganhar as ruas de fato em meados de 2018, nas carrocerias hatch e sedã.

FINALMENTE - A Chevrolet Spin está chegando à linha 2018. A grande novidade foi a colocação do sistema multimídia MyLink 2, que a Spin ainda não tinha. O sistema inclui espelhamento por Android Auto e Apple CarPlay. Os preços, que já partiam de R$ 58.890, se mantiveram. A versão topo de linha LTZ também recebeu novas rodas de liga leve aro 15, que têm o mesmo desenho do conjunto utilizado no Cobalt Elite.

FIM DE LINHA - Os modelos Hyundai i30, as versões 1.4 e 1.6 do Fiat Palio, Fiat Punto, Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, Chevrolet Captiva e Hyundai Tucson saem de cena em 2017. WAZE NO PAINEL - A Audi Brasil apresentou na última semana o Audi Media Box, um novo acessório que integra recursos interativos como o Waze no sistema do próprio carro. Agora o A3 tem Waze no painel. ADIOU - O Renault Kwid teve pré-venda adiada. Agora, novo modelo só chega em julho. Os preços serão divulgados durante o Salão de Buenos Aires no dia 9 de junho. Com isso, o modelo só deve ter sua pré-venda iniciada em junho, depois do evento, com entregas marcadas para julho.

CONFORTO INÚTIL - O Simca Chambord possuía uma carroceria das mais luxuosas, com acessórios totalmente inúteis no Brasil. Suas linhas eram vistosas e os materiais usados no acabamento também. Mas o carro tinha muitos defeitos; o pior e o mais aborrecido deles era a embreagem que patinava demais, outros reclamavam da parte elétrica e os motores gastavam muito óleo.

O RETORNO - O VW Gol foi a grande sensação das vendas nesta primeira quinzena de maio em nível nacional. Ele ficou em segundo lugar (4.605 vendidos) se aproximando perigosamente do GM Onix (5.747) líder há mais de 14 meses consecutivos. Esta é a melhor posição que o compacto ocupou até aqui depois de ter perdido a liderança em 2013. O Gol foi líder durante 27 anos consecutivos perdendo a liderança na época para o Fiat Palio.