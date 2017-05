Chega ao mercado a nova versão Effect do Chevrolet Onix

F-1 VIRTUAL - A McLaren está criando uma competição especialmente para pilotos virtuais. O evento “World’s Fastest Gamer” coloca os jogadores em um simulador para se enfrentarem em diferentes plataformas de corrida.

CONTRATO - O vencedor receberá um ano de contrato como piloto de simulador na McLaren, trabalhando em circuitos de Grand Prix em todo o mundo para desenvolver e melhorar os carros conduzidos pelos pilotos da equipe, Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.

RECALL NA VOLKS - Volkswagen convoca donos de Up!, Gol, Voyage, Saveiro, Fox, Cross Fox, Spacefox, Space Cross a voltarem às oficinas da marca para um recall. Toda a ação vai movimentar cerca de 54.170 veículos, fabricados entre 1º de março de 2016 e 12 de janeiro de 2017.

FALHA ELÉTRICA - A Volkswagen explica que foi constatada uma possível falha no funcionamento do alternador, que poderá deixar de gerar energia para a bateria e sistema elétrico do carro e, em consequência disso, causar até mesmo o perigoso desligamento do motor.

QUE INVEJA - O governo da Argentina planeja fazer um ambicioso plano de redução de impostos na área automotiva. Detalhes ainda são limitados, mas a ideia geral é reduzir a carga tributária para todos os automóveis do país – e não apenas para híbridos e elétricos. Assim como o Brasil, a incidência de tributos sobre o preço final dos carros é altíssimo.



SEMINOVOS EM ALTA - De acordo com a Fenauto, o mercado apresentou um aumento de 6,2% no primeiro quadrimestre do ano em comparação com o mesmo período do ano passado. A comparação entre abril de 2016 e abril de 2017 também teve um resultado positivo de 11,9%. Pela movimentação das lojas, o resultado em Uberaba não foi diferente.

RESULTADO - E mais uma vez os veículos com até três anos de uso foram os mais procurados pelos consumidores. No quadrimestre de 2017, o resultado foi 22% maior do que no mesmo período do ano passado.



CHERY TIGGO 2 - Tudo pronto para o lançamento do Chery Tiggo 2. Ele será um dos pontas de lança da fase de consolidação da Chery no Brasil. Construído sob a mesma plataforma do Celler, o crossover chegará ao mercado por volta de julho. O utilitário compacto será o terceiro modelo a ser produzido na fábrica da Chery em Jacareí (SP), ao lado de New QQ e Celer. Até aqui, ainda não se sabe muito a respeito do Tiggo 2.



FIM DE LINHA - Segundo o site americano Autoline, a Volkswagen vai encerrar a fabricação do Beetle em 2018 (foto acima). A atual geração, que ainda usa a plataforma PQ35 (mesma do Jetta e do Golf), deve ser descontinuada em breve. Com a produção iniciada em 1997, o besouro vende menos a cada ano e a baixa demanda obrigou a Volks abrir espaço para os SUVs e crossovers que atualmente vendem muito mais pelo mundo afora.