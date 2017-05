Novo Sedã da Volkswagen chega ao mercado brasileiro em 2018

Novo Sed da Volkswagen chega ao mercado brasileiro em 2018

A VOLTA - No inicio da semana passada, a Volkswagen retomou a venda de carros a diesel nos EUA depois de dois anos de suspensão por causa da fraude no software da emissão dos gases poluentes em seus carros.

PREJUIZO - Descoberto em 2015, a fraude rendeu à Volks enormes prejuízos nos EUA. Pelo Dieselgate, a marca pagou á Justiça americana mais de US$ 4,3 bilhões, além de outros US$ 25 bilhões em multas e recompra de 500 mil veículos equipados com o software fraudador.

POR AQUI - No Brasil a fabrica de motores da Volks em São Carlos (SP) recebe R$ 50 milhões para ampliação da produção do motor 1.4 TSI turbo que será exportado para o México onde equipará o Jetta, Golf e Variant.

EFEITO OPOSTO - Se Donald Trump taxar os carros importados do México para os EUA, poderia haver um aumento de preços destes veículos para o povo americano. O imposto de fronteira de 20 e 35% causaria o efeito oposto ao desejado, eliminando postos de trabalho nos EUA.

MAIS DIESELGATE - Ainda em relação ao Dieselgate, a Volkswagen pode vender a sub marca italiana Ducati. De acordo com a Reuters, a VW busca saídas para ajudar a financiar uma revisão estratégica após o prejuízo com o caso Dieselgate de fraudes em emissões.

VOCÊ SABIA? – A Ferrari é modelo industrial de automóveis menos fabricado no mundo: cerca de quatro carros são produzidos por dia, no máximo.

CAINDO - Com linha reduzida e à espera do Argo fez a Fiat perder posição para Volkswagen. Em abril a Volks vendeu mais automóveis e comerciais leves que a Fiat ocupando a segunda posição do ranking.

DIFERENÇA MÍNIMA - Foram 18.802 carros vendidos conta 18,587 veículos da Fiat. Uma diferença de apenas de 215 unidades. As vendas fracas de seus carros de volume (Mobi e Uno) também fizeram diferença.

COPIANDO - Após a Apple obter a licença para testar carros autônomos na Califórnia, a Samsung resolveu fazer o mesmo, porém realizará seus testes em sua terra natal, a Coreia do Sul. A ideia não é fabricar carros autônomos e sim tecnologia para os futuros fabricantes destes veículos.

CONFIRMADO - O Virtus, novo sedã da Volkswagen, chega ao mercado brasileiro em 2018, confirmou o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powels. Derivado do novo Polo, ele vai rivalizar com o Chevrolet Cobalt e Honda City. O Virtus será um dos quatro veículos que ganhará a nova plataforma modular MQB da Volks além de um SUV cujos desenvolvimentos e lançamentos estão sustentados pelo investimento de R$ 7 bilhões entre 2016 e 2020.

LANÇAMENTO - A Honda está lançando o novo scooter SH 150i. Com preço sugerido de R$ 12.450, ele traz um motor de 150 cc rodas de 16 polegadas, farol e lanterna de LED, freios ABS, tomada 12 Volts e sistema que desliga o motor em paradas rápidas, como as de semáforos (“idling stop”). Outro diferencial do SH 150i é o sistema “smart key” (chave inteligente), herdado de carros, que destrava o veículo e libera a partida, sem a necessidade de inserir a chave no contato.