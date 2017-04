Mercedes-Benz Star Experience vai para a ExpoZebu 2017

Pedestre, caminhe sempre na calçada e o mais distante possível da rua. Em estradas, siga no acostamento sentido contrário aos veículos para que possa ver e ser visto

32 ANOS - No último dia 22 de abril de 1985, Ayrton Senna conquistava sua primeira “pole” em Estoril (Portugal). Naquele ano, a bordo da Lotus-Renault de cores preta e dourada, o brasileiro percorreu o circuito de 4.350 metros em 1min21s007. No dia seguinte, debaixo de muita chuva, Senna obteria a primeira de suas 41 vitórias na categoria. Em 10 anos pilotando, Ayrton Senna conquistou nada mais nada menos que 65 “poles”.



PICAPE DA VOLKS - Além do novo Polo, o sedan Virtus e do SUV compacto T-Roc, a Volkswagen deve lançar ainda este ano uma picape média do mesmo tamanho da Fiat Toro que já roda em testes pelo país.

INSPIRAÇÃO T-CROSS - Segundo a revista Quatro Rodas, a picape terá as mesmas características da Toro com versões Flex e Diesel e trações 4×2 e 4×4. Com visual inspirado no T-Cross ela terá capacidade de carga de 1t.