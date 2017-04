Est chegando ao Brasil o Range Rover Velar

Frase de Caminhão

“Mulher é igual horóscopo: a gente sabe que nunca dá certo,

mas sempre damos uma olhadinha”.

RANGE ROVER VELAR - Está chegando ao Brasil o Range Rover Velar. Ele está situado entre o Range Rover Evoque e o Range Rover Sport. O modelo também é dotado de uma capacidade de trafegar em qualquer tipo de terreno. O Velar traz tração integral nas quatro rodas, suspensão a ar, capacidade de transposição de trechos alagados com até 60 centímetros de água e os exclusivos sistemas Terrain Response 1 e Terrain Response 2, que garante capacidade e robustez para trafegar nos mais difíceis tipos de terreno. O modelo traz o potente motor Supercharged de 380 cv e faz de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. Todos os modelos são equipados com o sistema de transmissão ZF de oito velocidades com trocas automáticas ou sequenciais. Na Inglaterra, o Velar será vendido a iniciais 45 mil libras, cerca de 170 mil reais na conversão direta. Para o Brasil, estima-se que a novidade chegue custando por volta de 300 mil reais.

O PIOR JÁ PASSOU - Várias autoridades da indústria automobilística brasileira, reunidas no VIII Fórum da Indústria Automobilística, realizado pelo site Automotive Business foram unânimes em afirmar que o pior momento do setor já passou e o mercado começa a se recuperar já em 2017. PROJEÇÃO - Segundo estes especialistas, o crescimento de vendas será de 0,4% este ano, de 3% no ano que vem, de 4,6% em 2019 e de 7,2% em 2020. Já a produção terá um ritmo diferente, com crescimento de 10,5% em 2017, de 4,5% em 2018, de 2,1% em 2019 e por fim de 3,9% em 2020. RENAULT KWID - A chegada do Renault Kwid está próxima. O compacto já ganhou um site oficial no Brasil. Ele chega para substituir o velho Clio que deixou de ser vendido há três meses. TROCA-TROCA - Fernando Alonso não disputará o próximo GP de F-1 em Mônaco. A McLaren oficializou Jenson Button como o seu substituto para que o espanhol possa competir na Fórmula Indy com o carro McLaren na histórica “101ª edição das 500 Milhas de Indianápolis”. 60 ANOS – A Scania, tradicional fabricantes de caminhões, está completando 60 anos de Brasil. Nos últimos anos, enquanto o mercado brasileiro de caminhões despencou, a Scania conseguiu manter algum nível de estabilidade. Não fez demissões em massa e segue com 3,2 mil funcionários na fábrica de São Bernardo do Campo (SP).

FRACO - Em relação à venda de carros 0 km pelo país, a primeira quinzena de março foi fraca devido aos feriados. Abril tem apenas 18 dias úteis. No ranking por marca, a GM lidera (17,2%) e Volks está em segundo, a Fiat caiu para terceiro e a Hyundai chegou em quarto. NADA DE NOVO - No ranking por modelo, nada mudou: Onix, HB20, Ka, Gol e Corolla foram os cinco mais vendidos na quinzena. Apenas oito unidades. Esta foi a diferença entre o Honda HR-V (1.819) e o Jeep Compass (1.811) na disputa pela liderança do segmento SUV. COMERCIAIS - Entre os comerciais leves, a Fiat Toro (1.708) voltou a comandar as ações. Líder em março, a Fiat Strada (1.536) está seriamente ameaçada pela VW Saveiro (1.478). Já a Chevrolet S10 (1.213), sexta na última parcial, deixou a rival Toyota Hilux (1.176) para trás. PICAPES - Líderes nas duas categorias, Strada e Toro, somadas, asseguraram para a Fiat quase 40% de todas as picapes vendidas. Bom resultado da Montana e retração da Hilux também foram destaques. SEM PREOCUPAÇÃO - Segundo o jornalista Joel Leite, dirigentes da FCA não estão preocupados com a queda da Fiat no ranking de vendas nacional. Para a empresa, a visão do mercado é conjunta Fiat-Jeep. EXPLICAÇÃO - Com a consolidação, a FCA perdeu com a Fiat nos segmentos de entrada, mas ganhou 2,5 pontos percentuais com a Jeep, o que dá ao grupo a liderança de vendas. A Fiat ficou em segundo lugar em 2016, atrás de GM, enquanto a Jeep entrou na lista das dez marcas mais vendidas.