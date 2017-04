Chevrolet vai lançar protótipo no Salão de Xangai, na China

Chevrolet vai lanar prottipo no Salo de Xangai, na China

PALESTRA - Será realizada no próximo dia 24 de abril, às 19 horas, no prédio da Fiemg, no auditório do segundo andar, uma palestra denominada “A Nova Geração dos Motores GSE”. Com carga horária de duas horas, o curso tem a chancela do Simu (Sindicato da Indústria Mecânica de Uberaba) e Fiemg.

ROUBO DE CARROS - Segundo a Ituram, empresa que faz monitoramentos de veículos, o número de roubo de carros cresceu 25% em 2016 em relação a 2015. Os carros mais roubados foram: Gol, Uno, Fox e Fiesta e os carros mais visados foram os fabricados entre 2010 e 2013.

CRISE - A crise também chegou aos salões internacionais. Uma das feiras mais importantes deste segmento, o Salão de Frankfurt (Alemanha), não terá este ano a presença da FCA que reúne as marcas: Fiat, Jeep e Alfa Romeo. Em comunicado, a Volvo também disse que ficará de fora do evento.

EXPLICAÇÃO - As justificativas para ficarem de fora são antigas: preferem investir em marketing digital e mídias sociais (mais baratas), principalmente quando não há grandes lançamentos para apresentar.

MOTOCICLISTA - Você sabia que a maioria dos acidentes acontece até quatro minutos do ponto de partida ou de chegada do itinerário. A vigilância fica relaxada em locais familiares. Não precisa correr: em velocidade moderada você já está bem mais rápido que o trânsito em si.

Fórmula 1 de Piquet vai a leilão

A empresa britânica Bonhams irá leiloar no dia 21 de maio um Benetton usado pelo tricampeão Nelson Piquet na temporada de 1991. O evento irá ocorrer no circuito de Spa-Francorchamps e deverá arrecadar entre € 750.000 e € 950.000 - algo entre R$ 2,5 milhões e R$ 3,1 milhões, pela cotação atual. O carro passou também pelas mãos de Michael Schumacher.

NOVIDADE - A Nissan acaba de lançar um tapete protetor para os cães e já está nas revendas. De instalação simples, o tapete possui estrutura com seis fivelas. Após o uso, pode ser enrolado e fechado com velcro na parte externa. A lavagem pode ser feita em máquina de lavar.

DOMÍNIO INQUESTIONÁVEL - O domínio do Chevrolet Onix no mercado de carros 0 km pode ser mostrado em cada região do país. Em março, por exemplo, o hatch da Chevrolet foi o preferido em nada menos do que 22 dos 27 estados da Federação, incluindo o Distrito Federal.

SUCESSO DE VENDAS - Para se ter uma ideia, o Onix venceu em todos os Estados do Centro-Oeste e do Sul e só perdeu em um Estado no Nordeste e outro no Sudeste. No Norte, ele foi derrotado pela Fiat Strada em Roraima e pelo VW Gol no Acre e Tocantins.



LED PARA TODOS - A Phillips está lançando lâmpadas e faróis de LED para os automóveis. Oferecida na Europa, Ásia e Estados Unidos, a Philips H4 LED já está disponível nas lojas especializadas, e pode ser instalada em qualquer carro que use, originalmente, as lâmpadas alógenas H4.

LEGAL - É preciso explicar ao leitor que o LED está previsto na Resolução do Contran e, por isso, é permitido em substituição às alógenas convencionais, bastando ao motorista fazer a adequação no documento do veículo.

CONVITE PARA A AUTOMEC/2017 O Simu - Sindicato da Indústria Mecânica de Uberaba - convida as empresas associadas a integrarem comitiva que irá a São Paulo no fim do mês participar da Automec/2017. O ônibus é gratuito e o associado arcará somente com a alimentação. A saída será na sexta-feira, dia 28, da porta da Fiemg, às 24h. A visita à feira será no sábado, dia 29. Maiores informações na secretaria do sindicato. SURPRESA - O VW T-Roc, um SUV derivado do Golf, deve ser a maior novidade da marca em 2017. Muito aguardado, ele já tem passaporte carimbado na China e deverá ser fabricado por lá ainda em setembro. MAIS T-ROC - O visual promete ser um dos principais atrativos, com linhas já enquadradas na nova filosofia da montadora e são esperados motores 1.0, 1.5 e 2.0, todos da família TSI, com opção de câmbio manual ou DSG de dupla embreagem. VIGILÂNCIA – Para os motociclistas. A vigilância deve ser constante a tudo que se passa à sua volta: ponto de ônibus, saída de escola, ruas com muito comércio. Nunca, jamais, confie na preferência em cruzamentos.

INOVANDO - Na França, o governo resolveu inovar para a campanha de segurança do trânsito. Foi gravado um vídeo com um pedestre distraído atravessando fora da faixa de segurança. Neste momento, um painel emite um som de pneus cantando e ao mesmo tempo faz uma foto do pedestre assustado.