RADAR:Toyota comemora um milhão de Corollas

FRESCURA - Sérgio Marchionne (FCA) e Matthias Muller (Volkswagen) não conseguem agendar um encontro entre ambos sobre uma possível fusão entre suas empresas. Pela imprensa eles dizem que estão procurando um ao outro, mas não conseguem arrumar um horário que seja bom para os dois.

A VERDADE - A FCA já tentou com a GM, que negou uma fusão. Agora a Fiat Chrysler parte para cima da Volks, que está em processo de recuperação após o Dieselgate. A ideia da união é reduzir os custos com compras, desenvolvimento e pesquisa, tornando as operações mais rentáveis.

CONFIRMADO - Segundo diretor da Volks, Gustavo Schmidt, o Gol será o carro de entrada da marca no Brasil. Ele deverá continuar sendo produzido sobre a atual plataforma PQ25 e será o carro mais barato da montadora. Com isso acaba a especulação de que ele seria descontinuado.

MENOS VERSÕES - Ainda segundo Schmidt, a VW deve passar por um enxugamento de versões no mercado brasileiro. (Só o Fox tem 11 versões) e também restringir a instalação indiscriminada de motores 1.0, 1.6 e turbo para vários modelos, racionalizando assim a oferta da linha.

OS MAIS BARATOS - Conheça agora os cinco SUVs mais baratos do Brasil: Hyundai Tucson GLS (R$ 69.990), JAC T5 (R$ 71.490), Peugeot 2008 Allure 1.6 (R$ 76.990), Chevrolet Tracker LT (R$ 81.990) e Nissan Kicks SV Limited (R$ 84.990). Veja aquele que cabe melhor no seu bolso.

DOIS RECALLS - Dois anúncios de Recall na semana passada. O primeiro para o Jeep Compass (2016/2017) com problemas no sistema eletrônico do motor e o segundo para o recém-lançado Uno (2016/2017) também com problemas no motor que pode ser desligado inesperadamente.

NOVO DUSTER - O brasileiro Carlos Ghosn, chefão da aliança entre a Renault e Nissan revelou na semana passada que a nova geração do SUV Duster será apresentada em setembro no Salão de Frankfurt (Alemanha). Para ter preço competitivo, ele não deve mudar de plataforma.





Toyota comemora um milhão de Corollas

Toyota celebra a produção de um milhão de unidades do Corolla na planta da marca em Indaiatuba, interior de São Paulo. Inaugurada em setembro de 1998, a fabrica naquele município conta, atualmente, com cerca de 2.000 colaboradores. Modelo líder no segmento de sedãs médios no País, o Corolla nº 1.000.000 foi um modelo Altis 2018 na cor branca pérola, que desfila o design renovado e mais moderno de toda linha do sedan.

SEM CHANCE - Carlos Ghosn não citou o Brasil entre os países que vai receber a novidade. Levando em conta a diferença no tempo entre o lançamento na Europa e no Brasil, dificilmente o Renault Duster de segunda geração chegará por aqui antes de 2019, essa que é a verdade.

FACELIFT DO FIT - Segundo fotografia de leitor da Revista Autoesporte, flagrada em São Paulo, o primeiro facelift do Honda Fit pode estar a caminho. O novo visual foi inspirado no novo Civic com nova grade frontal em forma de barra cromada que parece muito com o sedan.

VOCÊ SABIA? - Em 1.893, Henrique Dumont, irmão do inventor do avião, trouxe o primeiro carro para O Brasil. Era um Daimler a vapor.