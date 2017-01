Carro a carro

Outro carro que chamou a atenção em 2016 em Uberaba foi o Novo Ka. No primeiro semestre, foi comercializada uma média de 9 carros/mês. De repente, em um sprint sensacional, passou a vender, a partir de setembro, 13 carros/mês e, quando chegou em dezembro, a Ford Texas faturou 18 unidades do compacto. O Ka terminou 2016 em oitavo lugar no ranking dos carros mais vendidos em nossa cidade.

CHEGADA TRIUNFAL - Nem bem chegou ao mercado uberabense, o novíssimo Jeep Compass conseguiu um feito jamais imaginado. Em apenas um mês cheio, a San Marco/Jeep comercializou 25 unidades do utilitário. O Compass traz desde a opção de entrada Sport central multimídia com GPS e câmera de ré, controlador de velocidade com limitador, monitoramento da pressão dos pneus e assistente de partida em rampa. Todas as versões dele sofreram reajuste de preço. A topo de linha, Trailhawk, que custava R$ 149.990, agora é vendida por R$ 151.990.