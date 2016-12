LIDERANÇA ELÉTRICA - Com pouco mais de cinco milhões de habitantes, a Noruega chama atenção por ser um dos líderes mundiais em carros elétricos. O país tem a quarta maior frota de carros elétricos em circulação, perdendo apenas para EUA, China e Japão. Com os 100 mil veículos elétricos, a Noruega deixa de lançar 200 mil ton. de CO2 por ano.



VISÃO NACIONAL - Em pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, durante o último Salão do Automóvel, na visão do consumidor brasileiro, o carro do futuro será elétrico. Outra aposta do nosso público foi a eficiência energética, indicando que o modelo do futuro deverá ser muito econômico. A conectividade foi mais um item bem votado na pesquisa.



VOCÊ SABIA? - Um carro checo, construído em 1897, foi o primeiro a aparecer com para-choques. No entanto, depois de rodar 15 quilômetros, o acessório estranho caiu e não foi mais colocado. Por isso, as honras de toda a invenção ficaram por conta do lord inglês Sir F.R. Simms, que colocou um para-choque feito de borracha em seu carro, no ano de 1905.

HONDA 40 ANOS - Se você acha que o carro mais vendido do Brasil em todos os tempos foi o Fusca ou o Gol, pode mudar o seu conceito porque a moto CG é o veículo mais vendido do País. E a diferença é grande. O Gol já vendeu 6,2 milhões de unidades, o Fusca 3 milhões e a Honda já comercializou mais de 11 milhões de motos CGs. Nesta semana, a Honda está comemorando 40 anos de Brasil vendendo atualmente 26 mil motos/mês.

A Chery prepara uma enxurrada de SUVs para o Brasil. Tudo começa pelo Tiggo 2, mostrado no último Salão do Automóvel. Depois, vem o Tiggo 7 para brigar com o Compass e o ix35. Em seguida, aparecem os inéditos Tiggo 4 e Tiggo 9. Este último, com novo motor, terá sete lugares, e será o maior SUV fabricado pela montadora chinesa no país.