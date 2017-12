As árvores de Natal que espalham cor, brilho e alegria

As rvores de Natal que espalham cor, brilho e alegria

Árvores de Natal brilham

Montar a árvore de Natal, para a maioria das famílias, é o ritual que marca o início da temporada de festas de fim de ano. A casa se transforma, fica com uma energia diferente, brilho das luzinhas, as fitas douradas, as bolas e os enfeites criam uma atmosfera mais acolhedora, festiva e familiar, deixando os corações mais alegres e emocionados! Veja algumas lindas árvores que já brilham nas casas:

Dicas para montar suaárvore de Natal

Os mais antigos dizem que a árvore não precisa e nem deve ser montada toda de uma só vez.

O ideal é enfeitá-la aos poucos

• Primeiro defina a árvore de Natal e os enfeites.

• A escolha deve levar em conta o tamanho do seu ambiente.

Salas amplas e com pé-direito alto pedem decoração mais elaborada, com objetos maiores e vistosos.

• Para os ambientes pequenos, árvores de mesa são ótimas opções. Neste caso, existem alguns modelos diferenciados, como diversas opções.

• Monte a árvore perto de um ponto de energia elétrica, para ligar o pisca-pisca (para prevenir acidentes, evite colocar outros equipamentos na mesma tomada e dê preferência a lâmpadas de LED, que não esquentam.

• Defina as cores da sua árvore para não perder no quesito harmonia. Sugestões certeiras: o tradicional vermelho, verde e dourado; vermelho, verde e branco; o dourado e marrom ou inovar um pouco mais com as texturas em xadrez e juta.

• A árvore pode ser montada, também, com um tema específico.

Se você tiver criança em casa, pode fazer uma com doces ou bichos de pelúcia. Pode, ainda, criar uma com materiais alternativos ou com apenas estrelas ou laços.

• O ideal é que você escolha enfeites com tamanhos e texturas variados; quanto às luzes, se forem menores, o efeito será mais bonito e delicado.



Montagem

• Separe bem os galhos da árvore e utilize festões entre eles para deixá-la com aparência mais robusta.

• Coloque o pisca-pisca em volta da árvore, de forma que ele fique escondido entre os galhos.

• Separe os enfeites por categorias (bolas, laços e ornamentos).

• Comece a colocar os enfeites maiores, de baixo para cima.

• O disfarce para o pé da árvore pode ser realizado com saia decorada ou embrulhos de presentes.

• Por último, coloque a ponteira e, pela tradição, esta estrela deve ser colocada por uma criança.

As rabanadas fazem parte de muitas mesas da ceia na noite de Natal em Portugal e em várias ceias do Brasil. Servem-se polvilhadas com açúcar de canela ou regadas com calda de açúcar, xarope de bordô ou mel. Outrora, a palavra “rabanada” era apenas utilizada ao norte do Rio Mondego e ao mesmo doce atribuía-se, a partir da margem sul do referido rio, o nome de fatia-dourada, ou fatia de parida. Em outros países, são típicas nas celebrações da Quaresma e Semana Santa na Espanha e em várias partes do México, como Zacatecas.



Delícia da noite de natal: Rabanada portuguesa

Rabanada é um doce de pão de trigo (pão de forma, baguete ou outro) em fatias, que, depois de molhadas em leite, vinho (no Minho usa-se verde tinto ou branco) ou calda de açúcar, são passadas por ovos e assadas ou fritas.

Conheça esta versão mais saudável do doce mais tradicional do Natal: Rabanada de forno para a ceia de Natal Substitua o leite integral pelo desnatado, o leite condensado pela versão light do produto e, em vez de fritar, asse a rabanada. Fica crocante, uma delícia!



Anote a receita da rabanada assada: Ingredientes • 1 pão de rabanada ou 5 pães franceses • 500 ml de leite • 1 lata de leite condensado • 2 ovos batidos • açúcar com canela misturados a gosto Modo de preparo:



1°– Corte os pães em fatias médias, com +/- 1 cm de espessura. Reserve.

2°– Em uma tigela, coloque 500 ml de leite, 1 lata de leite condensado e 2 ovos batidos e misture bem. Mergulhe as fatias de pão nesta mistura, molhando bem mas mantendo as fatias firmes.



3°– Arrume as fatias de pão molhadas em uma assadeira untada com bastante manteiga e levemente polvilhada com açúcar e canela misturados a gosto. Leve ao forno médio preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Vire as rabanadas e volte novamente ao forno por 10 minutos. Retire do forno e passe as rabanadas no açúcar com canela misturados a gosto. Sirva em seguida. Depois, coloque numa travessa bem bonita; o perfume de canela se espalha pela casa. É uma delícia!







Estampa de borboletas em alta

Nos looks e acessórios, a estampa de borboletas está virando queridinha. Veja inspirações com essa tendência delicada e inspire-se para usar!

Dior bag com aplicação de borboleta





As borboletas, suas formas e suas cores



Na semana de alta-costura em Paris, grifes renomadas, como Valentino e Jean Paul Gaultier, tiveram a mesma inspiração: Borboletas! Elas invadiram as passarelas; uma estampa superfeminina, linda, delicada e, ao mesmo tempo, sofisticada. Composta por uma mistura de cores fortes e leves, suas asas também foram uma grande inspiração em vestidos, nas ombreiras, nos franzidos e nos babados



Discreta e suave, a estampa de borboletas dá um ar romântico a qualquer produção e está entre itens que voltaram a aparecer nos visuais das antenadas



Brilho descolado

Combinar um vestido com brilho e um tênis, pode sim! E é ultra fashion! Os acessórios e as peças simples do vestuário chegam com brilho discreto para brilhar no verão:

Jaqueta black jeans com aplicação dos cristais Tiara com flores formadas por crisais



Looks by Louis Vuitton apostam no brilho combinado com tênis



Sandálias Havaianas com tiras prateadas Clucth com detalhes prata e cristais