Estampas florais marcam presença e é destaque na moda

Estampas florais marcam presena e destaque na moda

O poder das flores

Não é de hoje que os principais estilistas fazem coleções com estampa floral, seja na primavera ou em outras estações. Entra ano e sai ano, ela continua ali, marcando presença forte! A estampa passou por transformações.

Antes era comum encontrá-la bem discreta e com ares românticos. Atualmente, ela assume papel de destaque na moda, com diversas opções e, dependendo, sendo a peça-chave da coleção. As flores aparecem nos sapatos, cintos, nas bolsas, em anéis, brincos e, lógico, nos looks!

O sexy nada óbvio no floral Dolce & Gabbana, coleção spring 2017,

em Milão Elsa Hosk – vestido preto floral e coturno preto

Brinco by S&B Acessórios, de duas flores, na cor turquesa. A cara da primavera/verão 2018 Bracelete de flores coloridas e diamantes

A Fendi foi a primeira grife a lançar a alça com aplicação de flores coloridas!



Christian Dior Spring 2017 – Flores pintadas, flores na estampa, flores aplicadas em 3D e até flores na cabeça para dar efeito na passarela. As flores trazem a qualquer look um ar jovial e romântico. Cada vez mais presente na moda, essa estampa permite uma variedade bem grande de opções e combinações. Por isso, quando ressurge repaginada, torna-se destaque e queridinha na moda

Jessica Alba exibe look t-shirt com listras, saia floral de fundo amarelo e jaqueta couro

Anel e bracelete com camélias em ouro branco e diamantes by Chanel

Lenço de seda Gucci Floral, criado em 1966 para Grace Kelly Lenço de seda Gucci Floral, criado em 1966 para Grace Kelly

PRESENTEAR É UMA ARTE!

Presentear realmente é uma arte. E, como toda arte, exige criatividade, talento, conhecimento. O importante é tocar fundo quanto à pessoa presenteada!

Dar presentes ou mandar presentes aos amigos e às pessoas queridas é uma forma de desejar boa sorte e prosperidade. Trocar presentes no início do ano era comum entre muitos povos e representa solidariedade e bondade humana. Ter uma árvore de Natal decorada e cheia de presentes dentro de casa pode servir para atrair o que desejamos para nossas vidas. Podemos usar as cores dos presentes para atrair determinada energia:

Rosa ternura, romance e amor Branco espiritualidade, paz e amor

Laranja comunicação, vitalidade e alegria Vermelho

vitalidade, movimento, amor e paixão

Verde saúde e riqueza Azul calma, paz e harmonia



Roxo poder e fama Dourado fama, riqueza e sucesso

Árvore de Natal decorada com presentes proporciona mais alegria nas festas de fim de ano

Estampas e cores do verão

Branco e tons suaves, bolinhas, flores e geométricos fazem o colorido e a alegria do verão tropical. Confira tudo nos cliques de Ramon Magela:

Dila Guarato e Fernanda Amaral Camila Martinelli

Valéria Árabe Paula Árabe

Maria Cristina Guarato Denise Árabe

Carmen Mayrink Veiga morre aos 88 anos, no Rio

Carmen foi considerada uma das mulheres mais elegantes do país, a partir de meados dos anos 1950. Em 1981, estava na lista das mais bem vestidas do mundo da revista Vanity Fair.Seu pai era um financista em São Paulo e foi cônsul honorário do então Reino da Itália.

Carmen já frequentava desfiles de alta-costura quando se casou com o empresário Tony Mayrink Veiga. O casal permaneceu junto até 2016, quando Tony morreu.

Ficaram famosos pelas recepções que davam em seu apartamento com vista para o Pão de Açúcar ou no de Paris. Frequentadores do

jet-set, eles foram apontados, certa vez, pela revista Vogue como o casal mais chique da América do Sul.

A família Mayrink Veiga foi proprietária de uma rádio, fechada durante a ditadura militar (1964-1985).

Carmen causou polêmica ao ser entrevistada pela revista Veja, em 1996, quando a fortuna da família decaía.