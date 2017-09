Jardim encantado é o tema de inspiração do casamento de Larissa e Mateus

Jardim encantado o tema de inspirao do casamento de Larissa e Mateus

Chiques na festa

A noite do casamento de Larissa e Mateus foi elegante e os convidados seguiram as principais tendências fashion do momento. As mulheres desfilaram com looks sofisticados e os homens com seus ternos impecáveis. Confiram:

Ana Paula Sales Castro Cunha

e Silvio Jr. Virgínia Abdalla e Jorge Alberto

Vanessa Lenza Arnaldo Prata e Ana Letícia

Ana Paula Sabino e Maria Paula Tatiane e Pablo Pinti

Florença e André Barsan Manoel Carlos e Dadaça

Gustavo e Marcela Brasil Nayara Gondim

Adriana Gomes e José Renato Murilo Abud e Cariza

Fabiano Borges e Verônica Sônia e Paulo Mesquita

Juliane e Marcelo Machado Borges Esther Luiza e Marcelo Fatureto

Jardim Encantado

Um jardim encantado serviu de inspiração para a decoraçao do espaço da festa de casamento de Larissa e Mateus. Os convidados tinham a sensação de estarem num grande jardim romântido com luminárias, flores, bancos, coqueiros e até jabuticabeiras. A pista de dança foi um show à parte com iluminação moderna . Tudo lindo e bem planejado de forma funcional, inteligente e de acordo com o que os anfitriões desejavam para a noite especial!

As mesas montadas com sousplat e pratos florais conferiram

um toque clássico e elegante ao evento

Os arranjos florais que decoraram as mesas eram baixos e outros bem altos para que nada atrapalhace a visão dos convidados na noite perfeita

Lanternas suspensas garantiram a iluminação aconchegante.dos ambientes amplos, sofisticados e descontraídos. O mix de mobiliário trouxe

o toque contemporâneo ao projeto

O decorador apostou em flores colocadas em imensos vasos de vidro para acompanhar o verde dos jardins montados no salão. Ambientes confortáveis ficaram perfeitos para receber os convidados

A pista de dança moderna ao fundo, os Djs e a banda contratada garantiram toda a alegria e animação da noite singular



Além de muito verde das folhagens dos coqueiros e da delicadeza das folhas das jabuticabeiras, as flores em vários tons de rosa foram usadas no projeto que surpreendeu e encantou à todos

Honey Moon pelo mundo

Punta Cana



Larissa e Mateus voaram para a deliciosa Punta Cana, lugar encantado. Drinks, sol, mar turquesa do Caribe, areia banca e milhares de coqueiros, assim é Punta Cana, hit de escolha para casais em lua de mel.



Roma



Lucas Ferreira e Fernanda Valente curtem lua de mel na Itália. Na Fontana di Trevi, jogaram as moedinhas nas águas, para um dia retornarem à bela e eterna Roma!



M aldivas