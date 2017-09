Alegre, universal e fashion, o pink é a cor do verão

CACÁ SOUZA ARRASA

Único brasileiro na lista da Vanity Fair dos mais bem vestidos do mundo!

A tradicional lista de pessoas mais bem vestidas do mundo, elaborada anualmente pela revista americana Vanity Fair, é sempre aguardada com ansiedade por socialites e celebridades internacionais. Carlos de Souza, o Cacá, paulistano que deixou o Brasil nos anos 1970 para conquistar o mundo, mas ainda mantém seus pés jet-setters no país, com casas no Rio de Janeiro (RJ) e em Nova Friburgo (RJ). Radicado em Roma, ele é embaixador internacional da grife italiana Valentino e veste as celebridades para os tapetes vermelhos, inclusive do Oscar. Não é a primeira vez que Carlos figura na lista. Em 2012, seu estilo único – mistura de dolce vita, hippie indiano e bossa brazuca – foi também reconhecido pelos eleitores. Nesta última lista, além de Cacá, estão: