Celebs arrasam no tapete vermelho do Festival de Cannes

Preto & branco no Festival de Cannes!

No Festival de Cannes 2017, as celebs arrasaram em tons neutros pelo tapete vermelho: destaque para os looks de gala nas cores preto e branco! As texturas vão variando entre bordados, rendas e volumes e garantem glamour no visual. Rihanna apostou no preto em um dia e no branquinho da Dior, no outro. Várias tops usaram o preto e o branco! Confira:





Rihanna, vestindo Dior e Riri também aposta no preto da Ralph & Russo

Karlie Kloss linda de alcinhas e plumas Cara Delevigne, de Moschino