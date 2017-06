Confira as joias deslumbrantes que marcaram o Festival de Cannes

Bendito Móvel

Empresárias Fádua Hueb e sua filha Renata

inovam no segmento móveis em Uberaba:

Uma loja recém-inaugurada, que chega trazendo nova proposta, com móveis de madeiras nobres restaurados e repaginados. Bendito Móvel tem uma preocupação com a sustentabilidade, inovando e customizando móveis, seguindo uma tendência nacional e internacional de peças vintage em decoração. Visitei Bendito Móvel e me encantei; recomendo para você! Veja algumas propostas by Bendito Móvel:

Cômoda com acabamento em laca vermelho China e pintura de

flores feitas à mão Esta peça em madeira, pintada em laca verde-esmeralda, tem portas com acabamento em palha e pingentes de seda

Poltrona em madeira torneada em laca preta e estofada em

linho estampado Os pufes com rodízios são peças que podem exercer múltiplas funções em sua sala. Este, em pachtwork de tecidos, vai deixar sua decoração descolada!

Cômoda com 5 gavetas, acabamento em laca e pintura japonesa feita à mão Baú antigo em bálsamo, pintado à mão com folhas de parreira. Esta peça dará um toque personalizado à

sua decoração!

Aparador em laca azul com acabamento sombreado em dourado. Uma peça versátil que fica muito bem tanto em um living

como em uma varanda

Joias deslumbrantes do Festival de Cannes

Além dos vestidos maravilhosos, as joias arrasaram no tapete vermelho, e muito! Elas finalizaram os looks do Festival de Cannes com glamour e sucesso! Do colar de safira e diamantes da Bella Hadid aos brincos Akillis Paris da estilosa Lara Stone, estava tudo lindo e perfeito. Veja as joias incríveis que as famosas escolheram para o evento bacana de Cannes:

A modelo Emily Ratajkowski com um maravilhoso e poderoso mix de colares Bulgari com esmeraldas, rubis e diamantes Bella Hadid com deslumbrante colar de safira e diamantes Bulgari

Monica Bellucci com chique colar Cartier, que quase foi escondido pelos cabelos Tilda Swinton, toda moderna, com

ear cuff Repossi

Lara Stone, mais clean, usando

brincos Akillis Paris Naomi Campbell com belo colar Bulgari

Criatividade na hora de montar mesas

Se pretende oferecer um almoço ou um jantar, tem muito mais do que o cardápio como preocupação na hora de planejar o encontro. Além dos pratos e sobremesas a serem servidos, a decoração de mesa é superimportante. O assunto pode parecer complicado, mas na prática não é algo assim tão difícil. Seguindo algumas dicas bem simples, é possível resolver o assunto sem maiores transtornos ou preocupações. Veja só estas dicas:

Toalhas ou jogos americanos na decoração de mesa de jantar

A decisão entre o uso de toalha de mesa ou jogos americanos pode partir de uma série de fatores, desde o clima que você deseja dar na decoração até a praticidade. Na prática, os jogos americanos hoje são tão elaborados e formais quanto as tradicionais toalhas, portanto ambas são promissoras na decoração. Cor e tipo da louça em sua

decoração de mesa

Louças com detalhes também são interessantes já que dão um toque especial na composição, porém quanto mais trabalhadas elas forem, mais cuidados você deve ter. Detalhes simples e bordas decoradas são modelos tradicionais que combinam com praticamente tudo, em especial se sua ideia for algo clássico. Já se o desejo for algo mais moderno, pode haver uma mix simples de cores entre as louças e as flores, por exemplo..



Invista em acessórios

Objetos de decoração de mesa de almoço ou jantar que são fundamentais, como é o caso da escolha de guardanapos, porta-guardanapos ou anéis e laços, saleiros e pimenteiros e até mesmo de talheres, taças e copos, ainda que possam ser incorporados ao pensamento a respeito da louça citado anteriormente. Velas proporcionam aconchego

Apostar em velas deixa a decoração da mesa de jantar mais sofisticada em vários sentidos. Coloridas ou brancas, misturadas a flores ou a outros elementos, deixam o clima bastante charmoso, mas lembre-se: elas só devem ser utilizadas na decoração para a noite, e nunca durante o dia. Na decoração de uma mesa para refeições diurnas, apele para outros elementos, como arranjos de flores, frutas.

Mesas exclusivas by Cecilia Cecílio para nos inspirar:

Defina um estilo e a combinação de cores

É interessante escolher um tema ou, no mínimo, uma combinação de cores. Na prática, a escolha depende das sensações que o anfitrião deseja evocar. Quem deseja um toque rústico, por exemplo, pode investir em tons de madeira, couro, fibra e palha e, a partir disso, decidir sobre a escolha de toalhas, louças, centros de mesa e demais acessórios, que devem seguir essa mesma linha. Quem quer algo mais sofisticado ou de um modo minimalista talvez goste de investir em combinações de contraste. Mesa informal, criada para um almoço com amigas – Louça branca e azul sobre sousplait toile de jouy vermelho, copos mexicanos e vaso no centro com flores naturais brancas

Mesa para um jantar mais formal, inspiração francesa. Sousplait com manuscritos, pratos de cristal combinados com louça floral da Le Lis Blanc, copos de cristal e serviço de prata. Velas e mix de flores decoram o

centro da mesa. Mesa com pratos da Anthropologie e garrafas de vinho usadas como castiçais, flores nos solitários e sousplait by Bordallo

Pinheiro (Portugal)







MENINOS LEVADOS

Nomes curtos são os mais escolhidos para bebês atualmente no Brasil.O Portal Raízes fez uma lista com base nos estudos da especialista em onomástica (estudo dos nomes próprios) e antroponímia (o estudo dos nomes de pessoas), Maria Vicentina do Amaral Dick, da Universidade de São Paulo, para conhecer os “pestinhas” e “santinhos”, segundo seus nomes. Confira os dez nomes para meninos e meninas mais levados e os dez nomes de meninos e meninas mais bem-comportados:

Meninas levadas: Alice, Sofia, Beatriz, Laura, Júlia, Ágata, Gabriela, Rafaela, Sara e Ana Meninos levados: Victor, Artur, Gabriel, Bernardo, Guilherme, Pedro, Miguel, Gustavo, Henrique e Rafael