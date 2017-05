Confira os vestidos de noivas das bogueiras mais influentes

Casamento: os vestidos de noiva das blogueiras

A noiva é a grande estrela do casamento e, por isso, deve escolher um modelo que a favoreça e com o qual se sinta bem. E, principalmente, que obedeça ao seu estilo, sempre observando a estação do ano, a temperatura e o lugar onde serão realizadas a cerimônia e a festa.



Tanto o modelo quanto o estilo dependem, ainda, da formalidade da cerimônia, da hora e do local. Confira a escolha e o estilo das bogueiras mais influentes do Brasil:

Helena Bordon

Ela se casou em um Destination Wedding em St.-Barth e, para a ocasião, escolheu um vestido minimalista e superchique by Francisco Costa, que na época estava na Calvin Klein. A peça, moderna e romântica ao mesmo tempo, contava com um top de renda e decote poderoso nas costas. Cris Guerra

Exibiu um vestido retrô e cheio de referências de moda no dia do seu casamento. O modelo, com corte clássico, assinado pela marca Apartamento 03, recebeu o complemento de um chapéu bem no

estilo Jackie O

Lala Rudge

Usou um vestido fechado, com mangas compridas e gola alta – bem ao estilo de vestidos famosos que ficaram na história, como de Grace Kelly ou Kate Middleton. O modelo, do estilista Sandro Barros, representou toda a tradição da família da it girl. Lu Ferreira

A blogueira do Chata de Galocha compartilhou com seus seguidores que comprou a peça na internet, em um site americano. Para o casamento, Lu escolheu um vestido nude com detalhes em dourado, de estilo único e superchique.

Lalá Noleto

Em seu badalado casamento, vestiu uma peça em renda, assinada por Junior Santaella, com decote quadrado na frente e aberto nas costas. Entre os diferenciais estavam bordados em forma de borboletas na saia. Mica Rocha

A youtuber e blogueira Mica Rocha teve três cerimônias para celebrar seu casamento: uma delas aconteceu nas Bahamas, com um toque boho. Um dos vestidos que ela usou no enlace foi este look de Emanuelle Junqueira, todo fluido e com detalhes nas mangas e no colo.

Nati Vozza

A blogueira do Glam4You desenhou seu próprio vestido, um tomara que caia sereia que ressaltou suas curvas. Uma faixa de cetim marcou a cintura deste modelo clássico, que nunca sai de moda. Camila Coutinho

A blogueira do Garotas Estúpidas apostou em um vestido clássico e romântico. O look by Patricia Bonaldi trazia um estilo princesa, com renda transparente no colo e uma saia esvoaçante de tule.

Lia Camargo

Para seu mini-wedding, a blogueira do Just Lia escolheu um look romântico by Jenny Packham, bem fluido, com mangas curtas. O vestido revela uma silhueta reta, perfeita para casamentos intimistas. Vic Ceridono

A blogueira do Dia de Beauté usou um vestido tomara que caia com maxibabados em seu casamento. O modelo da Rosa Clará tinha uma fita na cintura e na barra de cada uma das camadas.

Grécia Antiga inspira Chanel

A pré-primavera-verão 2018 da Chanel apresentada em Paris tem o apelo da moda praia, que está presente em maiôs supersofisticados e chics. Mas o maior destaque é o drapeado tipo túnica grega e os louros ora estampados, ora bordados em dourado. Também com destaque aparecem o plissado e trabalhos manuais que lembram o bizantino. Subindo pelas pernas, sim, elas voltaram:

Vestidos esvoaçantes com estampa exclusiva, combinados

com sandália gladiadora



Em tons de ouro e marinho, looks que remetem à Grécia e encantam pela beleza e riqueza

Maiôs e vestidos com vazados foram desfilados com capas fluidas, chiques e sofisticadas



O retorno das correntes nas calças!

A corrente presa na calça foi mania entre os mais jovens nos anos 90. Os skatistas tinham um propósito funcional: eles prendiam a corrente na carteira pra que ela não caísse nas manobras. E os rappers apostavam no acessório para enfeitar as calças folgadas. Agora elas foram vistas nos desfiles de marcas nacionais, como Lab Fantasma e Gig, e de grifes internacionais, como a Dior Homme e Berluti. Para eles ou para elas, não importa! Em metal, preta, com várias correntes, uma única corrente mais delicada… são vários modelos e jeitos de usar. Inspire-se!

No desfile da Louis Vuitton são várias correntes prateadas saindo da lateral – quase como um cinto caído

Na Gig, são várias, curtinhas, e o charme é prender no cinto mesmo!

A corrente da Ellus vem com elos mais largos, presa no passante

O charme das almofadas no sofá

Além de proporcionaram maior conforto, elas ajudam a decorar os ambientes, adicionando cor, textura e estilo. Nada mais gostoso e aconchegante do que ter um monte de almofadas espalhadas pelo sofá. Podem ser usadas como encosto, travesseiro ou até mesmo como assento, quando queremos algo mais confortável. Para organizar almofadas no sofá e compor a decoração, siga as dicas:

Uma poltrona também merece uma almofada, que pode ser da mesma estampa, ou não. Depende da sua vontade ou da sua criatividade!

Se vai usar duas almofadas, coloque nas extremidades do sofá, formando um pequeno ângulo entre os braços e o encosto.

Se a opção são quatro almofadas, as menores, ficam em frente às almofadas das pontas. Caso você queira criar uma composição de cores e estampas, não se esqueça de intercalar.

Para dar aquele toque final, escolha uma almofada com formato retangular baixo. Ela deve ficar na horizontal, unindo os conjuntos de almofadas, bem no centro do sofá. Se você tem alguma com uma estampa diferente, pode ser uma boa opção para formar uma composição harmoniosa.

Para quem tem sofá maior, o ideal é adicionar mais uma almofada em frente à camada anterior.