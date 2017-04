Confira qual a melhor pedra para cada dia da semana

Uma para cada dia

Cada dia da semana tem uma vibração diferente e uma pedra específica para ajudar a energia a fluir melhor. Convidamos a reconhecida e elegante joalheira Cristina Dib Abdalla para

nos passar as melhores apostas de escolhas. A pedra não precisa ser enorme e nem usada em quantidades. O poder está também nas delicadas peças. Confira qual é a melhor pedra para cada dia da semana: Domingo: este dia tem uma luz única, é conhecido como o dia do Sol, por isso, aposte no ouro e nas pedras amarelas, que atraem sucesso, proteção e libera o caminho para energias positivas, como citrinos, âmbar, topázios entre outras poderosas.

Segunda-feira: todo mundo conhece bem a tensão de segunda-feira. É o primeiro dia de trabalho e muita gente acorda de mau humor. Sem contar que é regido pela Lua, o astro mais instável. Para aliviar o estresse, aposte nas pérolas e todas as pedras brancas. Famosos e chiques amam começar a segunda feira com pérolas



Terça-feira: este é o dia de Marte, o planeta da energia. Para impulsionar as nossas ações, nada melhor que o rubi e todas as pedras vermelhas. Que tal este belíssimo brinco ou este anel de rubi e diamantes para a terça-feira?



Quarta-feira: o dia de Mercúrio, o planeta da comunicação, costuma ter um ritmo acelerado e algumas fofocas. Por isso, fique com a safira e as pedras azuis, como a água-marinha, tópazio, lapis-lazúli, azurita e outras



Kate Midleton usa seu anel de safira com diamantes que ganhou de William, no dia do noivado



Quinta-feira: o dia regido por Júpiter, o planeta do sucesso, pode despertar a inveja. Para espantar esse clima pesado, opte pela ametista e pelas pedras violeta.



Rainha Sonja, da Noruega; Princesa Matte-Marit, da Noruega, e Princesa Martha Louise, da Noruega. As três nobres escolheram as ametistas combinadas com diamantes para seus looks de festa.



As esmeraldas sempre foram umas das gemas mais requisitadas pela elite da joalheria. Um exemplo é o famoso colar de Lily Marinho



Sexta-feira: o último dia de trabalho é também o dia da paixão, já que é regido por Vênus. Para equilibrar os desejos e não perder o foco profissional, fique com a esmeralda e com as outras pedras verdes, como turmalina, amazonita...



Liz Taylor, famosa também pelo seus poderosos diamantes! Sábado: Saturno rege esse dia tão alegre; é o senhor dos Tempos. Para neutralizar a sua energia pesada, temos que jogar pesado. Conte com os diamantes e, também, com as pedras e as pérolas negras.

Garota, eu vou pra Califórnia!

Aconteceu nesta semana o Coachella, festival de música mais bombado dos EUA. E hoje em dia muita marca procura fazer festas dentro ou ao redor do evento, aproveitando os famosos que estão por lá e todo o burburinho em torno do evento. Para você, que deseja ver as produções dos famosos que curtiram a primavera californiana, aqui estão os looks Kendall Jenner, Katy Perry, Sophie Turner, Hailee Steinfeld, passando inclusive pelo palco – com Lady Gaga usando Mugler. E, ainda, todo o charme e a beleza das brasileiras Alessandra Ambrósio e Martha Graeff!

Alessandra Ambrósio exibiu jaqueta do Led Zeppelin e fazendo sinal de paz e amor. Super bem ambientada na Califórnia! Katy Perry encontrou tempo pra fazer seu próprio evento



Martha Graeff investe na praticidade das botas baixas, algo bem confortável para andar e dançar bastante. Sophie Turner apostou nas bandanas vermelhas esquecidas na gaveta e criou seu casaco, e Hailee Steinfeld colocou a bota estampada que combinava com o camisetão!



No palco, a polêmica Lady Gaga arrasou com look Mugler da coleção outono-inverno 2017/18 O casal queridinho do momento: Selena Gomez acompanhou The Weeknd vestindo um floralzinho ingênuo com fundo turquesa.

E o lencinho no pescoço, combinando; precisava?



Kendall Jenner pintou no festival de música e pós-campanha polêmica da Pepsi com um boné-slogan... algo como “já deu de você(s)”, tipo “tô de saco cheio”. Thaila Ayala, sempre presente no festival de Coachella, neste ano usou bota country, jeans, top e uma esvoaçante capa branca



Mattea Malbera foi para a Califórnia usando cropped top de renda preta, combinado +short com estampa étnica



Trends Inverno 2017

O Inverno inspira e nos faz ousar ainda mais nas produções. Nesta temporada que se aproxima, muitas novidades prometem trazer para seu closet, além de combinações supermodernas, looks que terão um toque ousado no visual.

ESTILO MILITAR

As combinações inspiradas no estilo militar aparecem em massa, em diversas tonalidades de verde-oliva e estampas de camuflagem. Nos vestidos, saias e calças, destaque para detalhes utilitários sutis. A escolha dos materiais tende ao toque macio, aos tecidos mistos drapeados e veludos clássicos, criando uma proposta refinada.

Marni, Sport Max e Elisabetta Franchi e suas apostas militares para o inverno







RELEITURA ESPORTIVA

A proposta inovadora sobre os looks esportivos clássicos é uma das favoritas. Jaquetas bomber inovaram os looks de inverno nas passarelas da SPFW.Camisetas extralongas de meia-malha aparecem com estampas joviais e são usadas como vestidos. As peças esportivas clássicas ganham nova releitura, com tecidos de veludo ou transparentes. Os acessórios são chave e os tênis, itens essenciais. Boinas, bonés e mochilas dão um toque superesportivo.

PatBo e TIG arrasaram com seus modelos de jaqueta bomber na passarela

INSPIRAÇÃO ÍNDIGO

As peças jeans aparecem como uma das favoritas. Os looks transmitem uma mensagem forte ao explorar saias e calças jeans totalmente destruídas. A combinação com três peças jeans é a proposta mais forte, trazendo diversos tons de índigo, que se mesclam perfeitamente. O styling com sapatos de salto alto e bolsas de couro clássicas leva um toque refinado a essa peça básica e informal do guarda-roupa.