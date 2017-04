Conheça os tecidos que dominaram o Minas Trend

Conhea os tecidos que dominaram o Minas Trend

As cores, os tecidos, os tricôs e as modelagens que dominaram a moda no Minas Trend! Grifes como Manzam, Lucas Magalhães, Plural e Unity 7 bombaram nessa edição da feira mineira!

PLURAL aposta no conforto com suas peças de modelagem mais ampla. O sapato, slide, é flat. Os acessórios como a bolsa, bem interessante com grama sintética fazendo uma textura especial. Na roupa, o uso do brilho de diversas maneiras.

UNITY 7 , grife criada por Eduardo Mendes na sua estreia no Minas Trend apresentou uma moda festa lisa e clean com babados, plissados, drapeados em tons de rosa e nude.

LUCAS MAGALHÃES, aposta no tricô mais leve e muitos elementos da alfaiataria como o pied-de-poule, o xadrez, a risca e o pesponto. Também chamam a atenção o tricô rendado-vazado de algodão. Outro material interessante é o linho! Arrematando, o clima esportivo se reforça com acessórios de acrílico em formato de cartão amarelo e vermelho e de apito!

MANZAN, marca de Letícia Manzan vem com bordados em peças pouco usuais, como jaquetas jeans e calça clochard. Também ganham destaque as peças levinhas com plissados, a inspiração no Japão com quimonos e sakura e na Tailândia com toda a religiosidade da região.

A arte inspira Louis Vuitton

Jeff Koons já fez várias obras provocativas. Agora é a hora e a vez das bolsas e também lenços que trazem reproduções de “superobras” (a saber, “Monalisa” de Leonardo da Vinci; “Marte, Vênus e Cupido” de Tiziano; “Campo de Trigo com Corvos” de Vincent Van Gogh; entre outras). Batizada de Masters, essa linha lembra aquelas bolsinhas que são vendidas na loja do museu só que trazem o monograma da Vuitton bem reluzente de um lado e de outro, um “JK” bem estilizado, e o sobrenome dos artistas em caixa alta, como um logo. Serão as novas it-bags? Esteticamente, goste ou não, já dá pra imaginar o impacto que elas vão causar quando chegarem às lojas, no finaldeste mês!

Jóias Caras, jóias raras!

O ranking das jóias mais caras do mundo é comporto por peças únicas, muito raras e muito valiosas. Confira um pouco sobre cada peça:

1º Lugar - Hope Diamond



O Hope Diamond, emportuguês, Diamante da Esperança, tem valor estimado de 194 milhões de Euros, fotografado entre o Heart of Eternity Diamond (Diamante do Coração da Eternidade,) à esquerda e o Blue Heart Diamond (Diamante Coração Azul) à direita.A peça foi encontrada na Índia cerca de 370 anos atrás e foi vendida ao Rei Luís XIV, da França, em 1668. Desde então, a jóia passou a ser chamada de French Blue e permaneceu na coleção da realeza francesa por cem anos.O Hope Diamond foi roubado e reapareceu em Londres, na Inglaterra, remodelado como observamos hoje e, em seguida, foi para Nova Iorque para ser restaurado e limpo. Em 1958, a jóia foi doada ao Museu de História Natural de Washington, nos Estados Unidos, onde permanece até hoje.

2º Lugar - Diamante Rosa Intenso

O diamante rosa de 24,78 quilates foi colocado sobre um anel, que foi visto pela última vez no mercado há cerca de 60 anos. A peça foi vendida em 16 de Novembro de 2010 por 36 milhões de Euros em Genebra, valor que bateu o recorde para uma jóia vendida em leilão 3º Lugar - Diamante Wittelsbach

Arrematado na casa de leilões Christie’s em Dezembro de 2008, o diamante Wittelsbach custou 19 milhões de Euros ao comprador. O diamante cinza-azulado é um raro exemplar de 35,5 quilates e remonta ao século 17. O rei Philip IV da Espanha entregou a jóia à filha, a Infanta Margarita Teresa, em 1664 como parte do seu dote

4º Lugar - The Perfect Pink

O Perfect Pink tem 14,23 quilates, tinha preço estimado em 15 milhões de Euros e foi arrematado por um comprador anónimo por 18 milhões de Euros em 29 de novembro de 2010, em Hong Kong. O valor foi o maior obtido por uma casa de leilões na Ásia, segundo a Christie’s, que vendeu a peça. Em quase 250 anos de história do leilão de jóias, apenas 18 diamantes com mais de dez quilates com o rosa intenso foi colocado em disputa, segundo a Christie’s 5º Lugar – Bulgari

Feito com duas pedras coloridas, que ficam sobre um anel, o Bulgari tem 9,72 quilates e data do início da década de 1970. O exemplar foi arrematado por um coleccionador asiático, que não se identificou por 11 milhões de Euros em maio de 2010 em um leilão promovido pela Christie’s em Nova Iorque

6º Lugar - Bracelete em forma de pantera

O acessório da Cartier acima, feito em 1952, foi usado uma única vez pela duquesa de Windsor Wallis Simpson, cujo caso de amor com o rei Edward 8º levou à sua abdicação em 1936 no Reino Unido. A peça foi comprada em Londres, em Novembro de 2010, em um leilão da Sotheby’s por 9.5 milhões de Euros. Há rumores de que a cantora Madonna tenha arrematado a peça, mas isso não foi confirmado

7º Lugar - Tiara de diamantes e esmeraldas

A peça, que pertenceu à coleção da princesa Katharina Henckel Von Donnersmarck e foi criada por volta do ano de 1900, tinha valor estimado de 7.7 milhões de Euros, mas foi arrematada por 9 milhões de Euros em maio do ano passado. Formada de uma coroa de diamantes, cuja base é uma linha central com 11 esmeraldas, a peça totaliza cerca de 500 quilates e foi arrematada na casa de leilões Sotheby’s, na Suíça, em maio de 2011.

8º Lugar - Amor à Primeira Vista

Conhecida como Love At First Sight (Amor à Primeira Vista, em português), esta peça, em forma de coração e com 56,15 quilates, foi arrematada em Genebra, na Suíça, por 8.5 milhões de Euros, segundo a casa de leilões Christie’s, que realizou a disputa. Agora a jóia faz parte da coleção da Coroa Britânica. 9º Lugar - Diamante Rosa

Este exemplar, de 5 quilates, foi arrematado em um leilão da Christie’s por 9 milhões de Euros em Dezembro de 2009 em Hong Kong, na China. O exemplar foi obtido na África do Sul e, de acordo com a Christie’s, ao contrário dos outros diamantes coloridos, os de cor rosa vêm da exposição ao calor e à pressão ao longo do tempo.

10º Lugar - Pregadeira Empress Eugenie

Um exemplar antigo de diamantes, que foi feito pelo artista François Kramer em 1855 para a mulher de Napoleão 3º, a imperatriz Eugenie, foi comprado pelo Museu do Louvre por 8 milhões de Euros em Abril de 2008 em Nova Iorque. A aquisição foi feita em uma disputa fechada da Christie’s e teve o objectivo de levar a peça de volta à França.