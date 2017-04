Veludo Molhado

Na Gastronomia, convidamos pessoas que trabalham no setor de alimentação para preparar pratos com carne bovina. Ana e Valmir Sérgio Gonçalves prepararam um lagarto recheado ao molho madeira e champignon; Cristiana Cury Molinar e Dayse Mollinar Bellocchio fizeram uma irresistível frigideira de carne seca, e o chefe de cozinha Rodrigo Duarte surpreendeu com sua receita de filé alto grelhado ao molho de queijo do reino. Vocês vão se deliciar com uma explosão de sabores!