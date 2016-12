Noite de festa

Clique e Confira os flashes!

Parthenon Vip acendeu as luzes de seu belo salão na noite de segunda-feira para receber os convidados da JM Magazine em torno do lançamento da sua 56ª edição. Abrindo as comemorações natalinas, Daniela Flores usou os tons de vermelho e verde na decoração, com mix de minirrosas e cravos vermelhos, entremeados a folhagens em arranjos exuberantes. Buffet Michel grifou o cardápio da noite, em parceria com Mix Cocktails e seus elogiados drinks. Destaque para a mesa de tortas salgadas e doces, oferecidas gentilmente pelas madrinhas da festa. Todas deliciosas! Enquanto os convidados saboreavam as gostosuras, curtiam o som da picape da DJ Lady Cicci e enalteciam a beleza e o charme da médica Adriana Cardoso Treme Abrão, capa da revista. Nas próximas páginas, você vai conferir um pouco do que foi a noite de festa para o lançamento da JM Magazine 56, nos flashes de Rita Lacerda, Fábio Lopes, Paulo Lúcio e Jairo Chagas.