Dificuldades

Pacientes enfrentaram dificuldades para consultas na URS São Cristóvão nos últimos dias por ausência de médicos. Profissionais teriam solicitado a exoneração do cargo e a situação tumultuou os agendamentos nesta semana.

Por meio da assessoria de imprensa, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a unidade conta com 18 médicos especialistas e apenas quatro pediram exoneração. Ainda conforme as informações da pasta, os profissionais atuam em áreas diferentes e nenhuma especialidade ficou totalmente descoberta em função das demissões.

De acordo com a secretaria, três médicos eram contratados e foram aprovados no concurso público. Os profissionais pediram demissão porque foram convocados no início de dezembro para assumir cargo como servidor efetivo. A previsão é que os especialistas já retornem às atividades em janeiro.

Em relação ao outro profissional exonerado, a pasta informa que unidade conta com mais um médico da mesma especialidade e os atendimentos estão sendo remanejados até que nova contratação seja feita por meio do concurso público.

Além disso, a secretaria posiciona que os quatro pedidos de exoneração ocorreram no dia 20 de dezembro e houve poucos dias de atendimento em seguida, pois a unidade fechou no dia 23 de dezembro por causa do recesso de Natal. O expediente foi retomado na segunda-feira (26) e o funcionamento será encerrado hoje, já que a unidade também estará fechada a partir de sexta-feira (30) em função do ano-novo e o serviço só volta no dia 2 de janeiro. Com a baixa demanda, a assessoria de imprensa justifica que foi possível até direcionar algumas consultas para a URS Boa Vista.