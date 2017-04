Policiais procuram homem acusado de mostrar o pênis a estudante

Policiais procuram homem acusado de mostrar o pnis a estudante

Estudante de 22 anos acionou a PM via 190 na tarde de ontem (11), por volta das 15h, para relatar que ao chegar em casa na segunda-feira (10), na rua Padre Flávio Silva, no bairro Olinda, notou um homem nas proximidades. Amedrontada, ela correu e entrou em casa. Em seguida, o homem teria se aproximado dela já com o órgão genital para fora da roupa, deixando a estudante ainda mais preocupada. Ela se escondeu no banheiro e, de lá, percebeu que o homem entrou na casa, andando com o pênis para fora. A jovem simulou estar falando com alguém ao telefone, o que acabou espantando o homem, que fugiu.

Ontem o homem voltou à casa da jovem, que decidiu acionar a PM. Ela relatou ser o acusado negro, com cerca de 1,75m, estava de calça jeans e camiseta preta na segunda-feira, e verde na terça.