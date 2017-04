TAC do Ministério do Trabalho viabiliza viaturas para a Polícia Militar

TAC do Ministrio do Trabalho viabiliza viaturas para a Polcia Militar

Sérgio Teixeira/PMMG



Procurador Paulo Gonçalves Veloso entregou as chaves aos comandantes dos dois batalhões de Uberaba

O 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e o 67º BPM, em Uberaba, receberam na manhã de ontem quatro novas viaturas e seis radiotransceptores. A solenidade contou com a presença do procurador do Ministério Público do Trabalho de Uberlândia, Paulo Gonçalves Veloso, que entregou as chaves aos comandantes dos dois batalhões. O objetivo é aumentar a frota da corporação na cidade.

Em seu discurso, o procurador ressaltou que a Polícia Militar é o escudo de proteção para a segurança da população: “Tenho certeza absoluta de que a segurança pública está e sempre será resguardada pela Polícia Militar, que vai continuar tendo o nosso apoio com o que pudermos fazer”, completou.

Em seguida, o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Waldimir Soares Ferreira, agradeceu ao procurador em nome do comandante da 5ª RPM, coronel Eliel Alves Junior, dizendo da importância do apoio do Ministério Público à Polícia Militar. Afirmou, ainda, que a chegada de mais viaturas e equipamentos vai ajudar a Polícia Militar na preservação da ordem pública e no combate à criminalidade violenta e não violenta.

As quatro viaturas e os seis radiotransceptores foram adquiridos por meio de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), oriundo da Procuradoria do Trabalho de Uberlândia. Equipamentos serão utilizados no policiamento preventivo e repressivo em Uberaba. Também participaram do evento o chefe do Estado-Maior da 5ª RPM, tenente-coronel Júlio César de Oliveira Paiva; o comandante do 67º BPM, tenente-coronel Valdemir José de Freitas, e vários oficiais e praças do 4º BPM e 67º BPM.