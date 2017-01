Violncia

Mulher teve motoneta tomada de assalto em via pública do bairro Pacaembu, na noite de segunda-feira (2). Dois autores, um deles armado com revólver, renderam a vítima, obrigada a entregar seu veículo. Após o delito, dupla fugiu sentido bairro Jardim Marajó, não sendo encontrada.

De acordo com o registro da ocorrência, por volta de 22h, C.F.S., 27 anos, seguia na motoneta Honda Biz 125, de cor azul, pela avenida Ramid Mauad, momento em que foi abordada por dois homens em uma motocicleta de cor verde, ambos trajando moletons pretos com capuz. Conforme o registro policial, o garupa, armado com revólver, anunciou o assalto, exigindo que a vítima entregasse sua moto. Rendida, ela obedeceu. Em seguida, os bandidos fugiram sentido bairro Jardim Marajó. Viaturas intensificaram o rastreamento, mas a dupla não foi localizada.