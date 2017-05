Vacinação contra Influenza termina amanhã e não será prorrogada

Vacinao contra Influenza termina amanh e no ser prorrogada





Falta apenas um dia para o fim da 19º Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e mais de 53 mil pessoas já foram imunizadas. A campanha vai até 26 de maio e a vacina engloba três tipos de vírus recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para este ano, a H1N1, a H3N2 e a Influenza B. No entanto, o percentual de crianças que tomaram a vacina segue como o mais baixo do público alvo, com apenas 38% que compareceram nas unidades de saúde para tomar a dose.



De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Nelson Rannieri, é preciso procurar a unidades de saúde logo, pois ainda não há previsão de prorrogação da campanha. “Ainda não recebemos nenhuma informação do Ministério da Saúde sobre uma possível prorrogação, mas estamos preocupados devido a baixa taxa de adesão em todo o Brasil”, afirma Nelson. Ainda é possível que nesta quinta (25) ou sexta (26) tenha a informação.



Para receber a vacina, as pessoas devem se encaixar no grupo prioritário. São idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, puérperas até 45 dias, gestantes, pessoas com comorbidades (doenças crônicas) e trabalhadores da área da saúde e professores (inclusive da rede particular com comprovação). A vacina só não é indicada para pessoas com alergia grave a ovo de galinha e seus derivados, ou pessoas com história de reação alérgica em doses anteriores. As salas de vacina atendem das 8h às 16h.