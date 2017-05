Sanatório Espírita busca ajuda para não fechar as portas

Sanatrio Esprita busca ajuda para no fechar as portas

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Uberaba (CMU) recebeu ofício da direção do Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo (antigo Sanatório Espírita de Uberaba), no qual pede ajuda aos vereadores para não fechar as portas.

A instituição solicita o apoio dos parlamentares no sentido de emitir manifestação pública em favor da entidade. O documento recebeu as assinaturas dos quatorze vereadores.

A entidade, que presta assistência em saúde há mais de 80 anos na cidade e possui Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas-Saúde), tem atendimento voltado prioritariamente aos usuários do SUS, abrangendo atualmente 83 municípios do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas.

De acordo com o diretor administrativo, Márcio Roberto Arduini, em dezembro do ano passado, o serviço teve a renovação da Cebas-Saúde indeferida.

“Desde então, recorremos mediante processo administrativo e recentemente recebemos a informação de negativa do recurso. A manutenção do indeferimento quanto à certificação implicaria tragicamente no fechamento da instituição, tendo em vista que sua sobrevivência financeira é custeada com parcos recursos”, contou.

Márcio explicou que a legislação referente à certificação prevê que, quando o recurso não é aceito, o Ministério da Saúde deve abrir prazo de 15 dias para que a sociedade (normalmente autoridades) possa se posicionar em favor da instituição.

Na Câmara, os parlamentares destacaram que o Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo sempre se manteve fiel aos seus princípios, nunca se afastando de seus objetivos para com o tratamento das doenças mentais, e auxiliando, inclusive, pessoas dependentes de bebidas alcoólicas.

A carta de manifesto entregue ao Legislativo será encaminhada agora ao Ministério da Saúde pelo Serviço Integrado de Saúde.