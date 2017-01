Respingos

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uberaba encerrou a campanha de fim de ano, com 15 consumidores premiados com smarthphones novos. A entrega dos prêmios será nesta quinta-feira (5), às 19h, na sede da CDL. Para participar, os uberabenses deveriam publicar uma foto nas redes sociais, com destaque para a criatividade e a valorização do comércio local, por meio da hashtag #nataluberaba.

Mais de duas mil fotos concorreram à premiação. Após a escolha dos mais votados – feita por uma banca composta por cinco jurados –, a CDL realizou minuciosa conferência para detectar se o endereço é válido e o perfil verdadeiro, para só então divulgar o nome dos ganhadores. “Nós estamos muito felizes e agradecidos à comunidade, que abraçou e entendeu o propósito da campanha, que foi toda ambientada nas redes sociais”, explicou, dando ênfase ao fomento das atividades locais, que era o foco principal do trabalho.

Os contemplados com os smartphones são: Daiane Coscrato, Fernanda Branka, Alexandro Dorta, Ana Franco, Adriana Silva, Graziele Gianvecchio, Ana Carolina Lacerda, José Curtiço, Patrícia Vannucci, Thaisa Silva, Bruno Stival, Mari Barcelos Oliveira, Lílian Veronezi, Letícia Medeiros e Gabriela Resende.