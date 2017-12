Itaú regulariza a documentação e agências reabrem

Ita regulariza a documentao e agncias reabrem

Banco Itaú entregou ontem documentação referente às seis agências interditadas pelo Departamento de Posturas da Secretaria de Defesa Social e Trânsito para a emissão dos respectivos alvarás de licença e localização.



Na semana passada, em operação conjunta com o Procon, as agências foram fechadas. Processos foram aprovados e hoje as unidades voltam a funcionar normalmente.



Ontem, o Departamento de Posturas deu prosseguimento à fiscalização dos bancos e checou a existência de alvarás no Bradesco, Santander e Mercantil e não foram encontradas irregularidades.

