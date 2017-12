Lideranças pedem que financiamento para represa continue

Lideranas pedem que financiamento para represa continue

Neto Talmeli/PMU



Técnico do Codau e lideranças políticas mostram projeto da represa do rio Uberaba ao ministro das Cidades

Em meio a risco de contingenciamento de recursos federais, representantes do governo municipal se reuniram com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, para assegurar a continuidade de liberação de verba para a implantação de represa no rio Uberaba.

O presidente do Codau, Luiz Guaritá Neto, afirma que solicitou o apoio do ministro para que a contenção de gastos não atinja os repasses do contrato de R$52,5 milhões, celebrado entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura. “Já foram liberados R$7 milhões do montante e a expectativa é que em 2018 o repasse não cesse. Os valores anuais dessa transferência são na ordem de R$14 milhões”, acrescenta.

No ofício entregue ao ministro, o pedido é que o aporte de recursos para o exercício de 2018 seja mantido na casa de R$14 milhões. As verbas são referentes ao contrato de repasse destinado à implantação de nova captação e novo sistema de adução do rio Claro até o ribeirão Saudade; construção da barragem de acumulação Prainha e nova captação e adução da barragem Prainha até a Estação de Tratamento de Água (ETA).

Na reunião, o projeto uma maquete da bacia hidrográfica do rio Uberaba e rio Claro foram apresentados ao ministro para reforçar a necessidade da obra. “São projetos que objetivam solucionar a crescente demanda por água e o déficit hídrico por que passa o município, historicamente no período de estiagem”, ressaltou o prefeito Paulo Piau.

Já o ministro sinalizou positivamente em manter a liberação dos recursos. “O presidente Michel Temer determinou que possamos contribuir sim e trazer recursos. Iremos analisar todas as possibilidades técnicas para que a gente consiga chegar a uma resposta objetiva do que conseguiremos para ajudar e contribuir para os projetos de Uberaba”, disse.