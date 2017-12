Minas promove curso de programação só para mulheres

Minas promove curso de programao s para mulheres

Omar Freire/Imprensa MG



Curso vai capacitar as alunas para, entre outras habilidades, desenvolver e realizar a manutenção de sistemas para web

Começa na infância: enquanto as meninas são incentivadas a brincar de boneca ou casinha, os meninos ganham jogos de raciocínio lógico, montagem e videogames. Ainda hoje, o computador é, normalmente, um brinquedo de meninos. Quando crescem, essa associação é reproduzida e se reflete na escolha pelas faculdades e pelo mercado de trabalho, o que contribui para afastar as mulheres da área de tecnologia. Prova disto é que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, apenas 20% dos profissionais de TI que atuam no país são do sexo feminino.

Já segundo o Censo da Educação Superior, em 2013 apenas 15,5% dos alunos de cursos ligados à computação eram mulheres, e o número de alunas que se formam mostra uma dificuldade ainda maior: apenas 13,6% delas chegam a concluir o curso.

Com o objetivo de incluir as mulheres neste mercado da tecnologia da informação, a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais (Utramig) oferece, em iniciativa inédita, curso de Programação Web exclusivo para jovens mulheres, estudantes de escolas públicas. Na contramão dos dados citados, somente no primeiro dia de inscrições foram recebidas 90 solicitações para um total de 20 vagas.

Realizado no PlugMinas, em Belo Horizonte, o curso de 200 horas/aula vai possibilitar às alunas desenvolver e realizar a manutenção de sistemas para web, bem como codificar programas e modelar banco de dados.

Programação Web para mulheres. Os cursos de curta duração oferecidos pela Utramig contam com dois módulos. O Módulo Educacional Central, de 40 horas, trabalha temáticas como juventudes e relação com o trabalho, projetos de futuro, culturas juvenis e tecnologias, participação política e cidadania, sexualidade, relações de gênero, raça e etnia e drogas e redução de danos.

O módulo Programador Web contempla aulas práticas, voltadas para a área de Tecnologia da Informação, e engloba tópicos de lógica de programação para estruturas de projetos web, conceito de algoritmos, construção de sites, arquitetura da informação, design de interação, ferramentas de construção de conteúdo, linguagem PHP, entre outros.

Fonte: Agência Minas