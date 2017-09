Dia D da Pessoa com Deficiência promove inclusão no mercado de trabalho

Dia D da Pessoa com Deficincia promove incluso no mercado de trabalho

No próximo dia 29 de setembro, o Ministério do Trabalho promove o Dia D de Inclusão de Pessoas com Deficiência. A ideia é promover a inserção dessa parcela da população no mercado de trabalho com ações espalhadas em todo o País.

Ao todo, existem, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Cada Superintendência do Trabalho nos estados terá uma programação especial na próxima sexta-feira (29).



Um dos mecanismos federais para reduzir a desigualdade foi a sanção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura direitos a essa população ao impulsionar o acesso à educação e à saúde. A legislação veda, por exemplo, a cobrança de taxas extras em instituições de ensino privadas nas matrículas ou mensalidades, o que era um obstáculo ao ensino para pessoas com deficiência.



No campo do trabalho, empresas com mais de 100 empregados ficam obrigadas a contratar pelo menos um funcionário portador de deficiência.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério do Trabalho