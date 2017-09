Quatro empresas são autuadas por venda casada de garantia estendida

Quatro empresas so autuadas por venda casada de garantia estendida

Em comemoração aos 27 anos do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos responsáveis pela fiscalização no Estado de Minas Gerais fizeram ações simultâneas para combater abusos na oferta de seguros e garantias de produtos. A Fundação Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/Uberaba) enviou equipes às ruas ontem, que autuaram quatro empresas do setor varejista.

De acordo com Rodrigo Mateus, presidente do Procon Uberaba, a fiscalização tenta coibir a chamada garantia estendida na compra de produtos, ação que lesa o consumidor e a economia brasileira. Para ele, o Procon tem como meta, além da fiscalização, conscientizar os profissionais e os próprios consumidores sobre as práticas abusivas. “Temos casos em que o valor da garantia estendida está embutido no produto. Muitas vezes esse seguro não dá nem garantia de troca”, diz.

A fiscalização continuará nos próximos dias e o presidente garante que as equipes irão visitar todas as grandes lojas varejistas. “A garantia estendida é facultativa e, na hora da venda, o lojista precisa explicar ao consumidor o que ele está pagando e, assim, decidir se contrata ou não o seguro”, conclui.