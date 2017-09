Funcionários dos Correios rejeitam proposta do TST e falam em greve

Funcionrios dos Correios rejeitam proposta do TST e falam em greve

Sindicato dos Trabalhadores nos Correios, Telégrafos e Similares de Uberaba e Região (Sintect-URA) realizou assembleia e admite a possibilidade de greve. Na assembleia, os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em audiência de mediação e conciliação pré-processual realizada em Brasília.

De acordo com o presidente do sindicato, Wolnei Capolli, a proposta feita pelo TST previa o debate de apenas um tópico do acordo coletivo até o mês de dezembro, retomando as negociações depois do dia 31 do último mês do ano, quando já estarão em vigor as medidas da reforma trabalhista. “Para nós, essa foi uma ‘pegadinha’ do TST, para negociarmos após a vigência das novas regras”, diz. A proposta ainda impede a realização de greve durante esse período de debate, mesmo que os Correios estejam descumprindo o acordo coletivo.

Wolnei revela ainda que no dia 4 de setembro será realizado um conselho de sindicatos, para apresentar o que foi definido por todas as assembleias, quando será elaborada a estratégia de luta. “Vamos nos organizar e analisar o que é conveniente, possivelmente vem aí a maior greve que os Correios já viram. Ainda não temos data, vamos estabelecer metas neste encontro”, afirma.