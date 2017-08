Fechado

Acesso da marginal à BR-050, paralela à rua Rosa Bessin Frange, no Volta Grande, será fechado, conforme ficou decidido em reunião ontem entre o vereador Rubério Santos, vice-prefeito João Gilberto Ripposati, diretor da Sedest Ulisses Lamas, presidente da MGO, Paulo Lopes, coordenador Alceu Ferreira e diretor do Dnit, Elias João Barbosa. Enquanto o grupo estava no local, caminhões entraram na contramão, sem respeitar a sinalização.

Segundo Rubério, já a marginal paralela, sentido Volta Grande até o posto Zote, terá sua pista estreitada ao lado do viaduto. Na outra via, sentido Volta Grande, que encontra com a Rosa Bessin Frange, será colocado um limitador de altura dos caminhões, uma espécie de portal. Com isso, caminhões acima de quatro toneladas ficam impedidos de ingressar naquele bairro. As medidas visam a devolver aos moradores do Volta Grande a tranquilidade e a paz, evitando o tráfego de caminhões pesados naquele bairro, que é estritamente residencial.

“Desde o ano passado venho apontando os problemas daquela via e quero reconhecer o empenho, seriedade e dedicação do vice-prefeito João Gilberto Ripposati em ajudar a resolver o problema”, destacou o vereador. Também não está descartada a reabertura de acesso à BR-050, logo após o posto Zote, sentido Volta Grande, concluiu Rubério.