ABCZ e Embrapa lançam parceria com a presença de Geraldo Alckmin

ABCZ e Embrapa lanam parceria com a presena de Geraldo Alckmin

Esta sexta-feira será marcada por uma grande novidade para a pecuária nacional: o lançamento oficial do Projeto Genoma das raças zebuínas. O anúncio de parceria entre a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e a Embrapa será feito em cerimônia no Parque Fernando Costa, durante a ExpoGenética, com a presença do governador Geraldo Alckmin.

“Será um divisor de águas para a pecuária nacional, sem dúvidas. Estamos entrando efetivamente na Era Genômica, o que significa mais eficiência para uma seleção genética mais precisa e veloz”, informa o presidente da ABCZ, Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges.

Valdecir Marin Júnior, diretor técnico da ABCZ, comenta que, pela parceria, a Embrapa irá ceder seu banco genômico para que a Associação possa utilizá-lo no processamento das avaliações dentro do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ). “A velocidade e a precisão da nossa seleção serão ainda maiores”, comemora.

Os detalhes serão divulgados pela equipe técnica a partir de 9h da manhã no Pavilhão Multiuso do Parque Fernando Costa. Na mesma solenidade, serão anunciadas a classificação final dos touros do Pnat 2017 e a melhor matriz do Concurso Cláudio Sabino. Além disso, será entregue o Mérito ExpoGenética ABCZ a quatro personalidades que contribuem para o melhoramento genético do rebanho brasileiro.

Vale lembrar que essa 10ª edição da ExpoGenética também foi palco do lançamento da Marca do PMGZ. Os melhores animais avaliados no Programa receberam a marcação.

Quanto à movimentação financeira, a ExpoGenética também está surpreendendo o mercado. Os cinco primeiros leilões realizados movimentaram mais de R$8,48 milhões. O volume total registrado até agora nos remates este ano supera em mais de 16% o montante arrecadado nos cinco primeiros leilões da programação da ExpoGenética de 2016.