Memorial terá programação alusiva aos 15 anos de morte de Chico Xavier

Memorial ter programao alusiva aos 15 anos de morte de Chico Xavier

Data em que se completam 15 anos do falecimento de Chico Xavier, o dia 30 de junho será marcado por uma programação especial preparada pela Fundação Cultural de Uberaba em homenagem ao médium. O evento acontecerá no Memorial Chico Xavier, com concerto da Orquestra Municipal de Uberaba e a declamação teatral de frases e ensinamentos do médium. O evento será aberto ao público e terá início às 19h.

Segundo o museólogo da FCU, Carlos Vitor Silveira de Souza, a programação celebrará também os 90 anos de mediunidade de Chico. Com 450 livros publicados e cerca de dez mil cartas psicografadas, Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910 na cidade de Pedro Leopoldo e morreu em 2002 aos 92 anos em Uberaba, devido a uma parada cardíaca.



Além da programação especial com concerto da Orquestra, os visitantes poderão também conferir a exposição fixa “Chico Xavier – Memória e Amor”, que traz a trajetória de vida do líder espírita, composta por objetos, fotografias, informações e uma holografia com imagem e mensagem de Chico. A mostra também conta com exposição de fotos do médium registradas pelas lentes do repórter fotográfico Paulo Nogueira, além de documentos, a mesa e a cadeira onde o médium realizou as primeiras psicografias, emprestadas pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba.



Importante lembrar que o Memorial Chico Xavier está aberto para visitação de terça a domingo, sempre das 13h às 18h e é localizado na Avenida João XXIII, 2011, no Parque das Américas.