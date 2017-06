Brasil ganha novo parque ecológico e mais 282 mil hectares de áreas protegidas

Brasil ganha novo parque ecolgico e mais 282 mil hectares de reas protegidas

O presidente Michel Temer assinou nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, decreto para a criação do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, no estado do Pará.

Além disso, o decreto também prevê a ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Goiás), da Estação Ecológica do Taim (Rio Grande do Sul) e da Reserva Biológica União (Rio de Janeiro). Com isso, o Brasil passa a contar com mais 282 mil hectares de áreas protegidas no Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia e no bioma Marinho Costeiro.

Atualmente, o Brasil conta com uma área total de mais de 79 milhões de hectares de áreas de preservação ambiental em unidades de conservação federais. O número representa quase 10% de todo o território nacional.

Fonte: Portal Brasil, com informações do Ministério do Meio Ambiente