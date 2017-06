Emenda que cria adicional na Educação Básica está pronta para votação

Emenda que cria adicional na Educao Bsica est pronta para votao

Já está pronta para ser apreciada pelo plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/17, que assegura a percepção, mensal, do Adicional de Valorização da Educação Básica (Adveb), que corresponderá a 5% do vencimento do servidor a cada cinco anos de exercício efetivo, contados a partir de janeiro de 2012.

A comissão especial que analisou a PEC aprovou parecer favorável do relator, deputado Durval Ângelo (PT). O novo texto incorpora as alterações da Comissão de Constituição e Justiça, mas deixa claro que o Adveb é devido a partir de janeiro de 2012, ou seja, assegurando a primeira aquisição a partir de 1º de janeiro de 2017. O objetivo, segundo o relator, foi evitar questionamentos jurídicos em função da Emenda Constitucional 57, de 2003, que veda o recebimento de acréscimo pecuniário a quem ingressou no serviço público a partir daquela data.

Adicional. Adveb foi criado pela Lei 21.710, de 2015, que extinguiu a política remuneratória da categoria por regime de subsídio, retornando ao sistema de vencimento. De acordo com os autores da PEC, o adicional não vinha sendo pago em função do dispositivo constitucional que impedia o pagamento. “Destaca-se que sua intenção é valorizar os profissionais da educação básica do Poder Executivo quanto à sua remuneração, garantindo assim uma melhoria no desempenho profissional desses servidores e consequentes avanços no serviço educacional prestado pelo Estado aos cidadãos”, afirma no parecer o relator.